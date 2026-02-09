La falta de acierto vuelve a privar a la UE Tavernes de un claro triunfo como local

La UE Tavernes no pasa del empate sin goles ante el CD Almassora en partido de la Lliga Comunitat y se deja dos puntos, que le distancia a cinco del líder CD Acero.

La historia se repite en una UE Tavernes que le cuesta acertar con la tecla necesaria en su campo para conseguir los puntos que sí logra en sus desplazamientos. Este pasado sábado se ha vuelto a ver con claridad, pues el equipo ya podía haber tenido resuelto el partido en los primeros veinte minutos si se hubieran resuelto las ocasiones claras y en este aspecto no estuvo nada acertado, como ocurre en el Municipal últimamente

Además, se desaprovechó otro penalti, en esta ocasión por medio de Sabater, en una de las muchas oportunidades que tuvieron los "rogets"v durante todo un partido que dominaron a ratos. El conjunto vallero no hizo su mejor juego, pero sí mereció ganar holgadamente. Otra cosa digna a destacar y no positiva son los cinco penaltis fallados por la UE Tavernes en lo que va de temporada, que le ha costado diez puntos.

El equipo rival solo tiro una vez a puerta en el minuto 85' y salió fuera. Jugó con ganas y se encontró con un punto que no esperaban y mas viendo las ocasiones locales

El mister "Tomaca" no se explicaba el resultado al tiempo que era sincero al decir que "no podemos fallar tantas ocasiones claras de esas que se dice que no se pueden desperdiciar".

Ahora, a pensar en La Nostra Copa, pues este miércoles día 11 a las 20.30 horas debe jugar el club de la Valldigna en Massanassa ante un rival de Primera FFCV. quinto clasificado en su liga.

Incidencias: Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de un gran socio de toda la vida y ex jugador de la UE Tavernes, Amadeo Cruañes.