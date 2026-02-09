La Filà Tàifes cocina el mejor puchero en la jornada festiva del Mig Any de Moros i Cristians

El puchero de la Filà Tàifes, cocinado por última vez por José Cots Cabrera, "Pepito", fue el gran triunfador de la edición del 2026 del Concurso de Pucheros organizado por la Federació de Moros i Cristians de Oliva celebrado el pasado domingo al mediodía en el paseo. Lo hizo de nuevo con productos locales. Se da la circunstancia que es la segunda ocasión que "Pepito" gana el concurso, tras la del año 2024.

Recibió el galardón del "Cullerot" y el delantal acreditativo de manos de la alcaldesa, Yolanda Pastor, y el presidente de la Federació de Moros i Cristians Lluís Gregori. Los miembros de la Filà Tàifes subieron al escenario para acompañarlo y disfrutar del galardón.

El premio a la mejor presentación del concurso se lo llevó el puchero presentado por la Filà Capitana mora 2026 Marràqueix. Sobre el escenario también estuvieron presentes el concejal delegado de fiestas, Álvaro Sánchez, y el edil de turismo, Salvador Llopis, además del presidente de Gastroliva Mario Gorciu patrocinador de los premios y que anunció que este año la entidad hostelera olivense invitará a unos almuerzos a las dos filaes ganadoras de degustación y presentación en un establecimiento asociado.

También estuvieron presentes los cargos festeros del 2026, el abanderado de la Federació de Moros i Cristians Joan Benito, la capitana cristiana Rosana Llopis de la Filà Mosqueters y su embajadora Andrea García, así como el capitán moro José Mañó de la Filà Marràqueix y su embajador Miquel Mengual.

La banda de la Associació Artístico Musical de Oliva amenizó la fiesta durante toda la mañana en la que se realizaron muchas filaes en el eje de la celebración, este año con mayor amplitud en el paseo Lluís Vives desde el cruce con la calle Constitució y con la de Les Fonts.

Más de dos mil personas visitaron los estands de las diferentes comparsas festeras de la ciudad desde las diez de la mañana cuando comenzaron los almuerzos hasta las dos de la tarde, cuando se conoció el veredicto del jurado integrado por políticos, cargos festeros y representantes de medios de comunicación. Posteriormente, todos tuvieron comidas de confraternización en el Centre Polivalent y el Restaurante Club de Tenis Oliva, entre otros dentro de los actos programados con motivo del Mig Any Fester.