Lucía Miret Santamaría, protagonista del "Bateig" en las Fallas de Gandia 2026
Sus padres son falleros de la Comisión l'Alquerieta-Museu Faller
La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer quién será la niña del "Bateig" 2026. Se trata de Lucía, nacida el pasado 24 de enero en el Hospital Francesc de Borja de Gandia, con un peso de 3,500 kilos.
Su padre, Dani Miret Mataix, trabaja como ingeniero informático y está vinculado en el mundo fallero desde muy pequeño, puesto que empezó a la Falla Plaça Elíptica. Actualmente, es fallero de la Falla l' Alquerieta-Museu Faller, donde ha ostentado varios cargos, como el de delegado de Llibret durante nueve años y, al mismo tiempo, el de secretario de la comisión durante ocho años. En la actualidad, ejerce como secretario general de la Federació de Falles de Gandia.
Su madre, María Santamaría Aparisi, es auxiliar de enfermería y también inició su trayectoria fallera de joven en la Falla Roís de Corella. Es fallera de la Falla l'Alquerieta-Museu Faller, donde actualmente ocupa el cargo de secretaria de la comisión, habiendo ejercido anteriormente como delegada de informativo y emisión. Además, fue Reina del Foc en 2017 y Reina de la Falla en 2018. El año 2019, los dos formaron parte de la corte de la Fallera Mayor de Gandia, Laura Puig Martí.
Este bautizo estará presidido por las Falleras Mayores de Gandia, Triana Benavent Chover y Manuela Borrull Guillem. La Fallera Mayor junto con la pequeña Lucía hará el desfile con las fallas de Gandia hasta llegar al Ayuntamiento donde se hará la entrega de los banderines.
