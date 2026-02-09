Mara Rolli Grau, subcampeona individual en la Copa de Europa de Cross por clubes

Mara Rolli Grau cierra la campaña de campo a través con un segundo puesto individual en la Copa de Europa de Cross por Clubes, celebrada en la localidad portuguesa de Albufeira.

La atleta natural de Tavernes dela Valldigna ha competido con su equipo, el CA Facsa Castellón, que se afianza en la élite del atletismo europeo tras una sobresaliente actuación global en dicha competición continental.

Mara Rolli lideró al equipo sub20 femenino del club castellonense, que también rindió a gran nivel, finalizando en una meritoria cuarta posición en la clasificación de clubes. La actuación estuvo capitaneada por una brillante Mara Rolli, segunda en meta, bien respaldada por Nadia Soto, decimosexta, y Estela Alberola, decimoséptima.

El balance final del club castellonense fue extraordinario, con dos títulos europeos, un cuarto puesto en sub20 femenina y una sexta posición en el relevo mixto, confirmando su dominio continental en el campo a través.