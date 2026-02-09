Mara Rolli Grau, subcampeona individual en la Copa de Europa de Cross por clubes
La atleta de Tavernes de la Valldigna es una de las destacadas en el CA Facsa Castellón
Mara Rolli Grau cierra la campaña de campo a través con un segundo puesto individual en la Copa de Europa de Cross por Clubes, celebrada en la localidad portuguesa de Albufeira.
La atleta natural de Tavernes dela Valldigna ha competido con su equipo, el CA Facsa Castellón, que se afianza en la élite del atletismo europeo tras una sobresaliente actuación global en dicha competición continental.
Mara Rolli lideró al equipo sub20 femenino del club castellonense, que también rindió a gran nivel, finalizando en una meritoria cuarta posición en la clasificación de clubes. La actuación estuvo capitaneada por una brillante Mara Rolli, segunda en meta, bien respaldada por Nadia Soto, decimosexta, y Estela Alberola, decimoséptima.
El balance final del club castellonense fue extraordinario, con dos títulos europeos, un cuarto puesto en sub20 femenina y una sexta posición en el relevo mixto, confirmando su dominio continental en el campo a través.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal
- Una legislatura más sin proyecto de bulevar para la travesía de la N-332 en Oliva