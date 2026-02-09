Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mucha actividad del CV Arenas Gandia con 12 partidos y más de 70 deportistas

Las cadetes puntúan en Picassent ante un rival directo en la liga autonómica

Las cadetes del club grauero jugaron en Picassent

Salva Talens

Gandia

Lo más relevante del fin de semana para el Club Voleibol Arenas Gandia fue el punto conseguido por las cadetes en un desplazamiento siempre complicado y contra un rival directo como Picassent. Como se ha convertido en costumbre, estos enfrentamientos son trepidantes y suelen llegar al set de desempate, que en esta ocasión se llevó el equipo local. Además de esto, Torrent y Sedaví siguen 5 puntos por debajo, lo que deja a las del Hotel Gandia en una posición cómoda de cara a la permanencia.

El sábado también compitieron infantiles escolares, benjamines y alevines en competición escolar con victorias del benjamín masculino, un doble triunfo del alevín también masculino y derrotas de benjamines y alevines femeninos.

El domingo volvió a ser día para la competición autonómica; en esta ocasión femenina. Las chicas del Arenas Locatec lograron 6 de 9 puntos contra rivales como Xàtiva Verde, Xàtiva Rosa y Ontinyent. Estos resultados las dejan cuartas de su grupo de siete equipos y en una posición de posibles favoritas para el acceso a la final autonómica por la zona baja.

