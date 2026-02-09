Mucha actividad del CV Arenas Gandia con 12 partidos y más de 70 deportistas

Lo más relevante del fin de semana para el Club Voleibol Arenas Gandia fue el punto conseguido por las cadetes en un desplazamiento siempre complicado y contra un rival directo como Picassent. Como se ha convertido en costumbre, estos enfrentamientos son trepidantes y suelen llegar al set de desempate, que en esta ocasión se llevó el equipo local. Además de esto, Torrent y Sedaví siguen 5 puntos por debajo, lo que deja a las del Hotel Gandia en una posición cómoda de cara a la permanencia.

El sábado también compitieron infantiles escolares, benjamines y alevines en competición escolar con victorias del benjamín masculino, un doble triunfo del alevín también masculino y derrotas de benjamines y alevines femeninos.

El domingo volvió a ser día para la competición autonómica; en esta ocasión femenina. Las chicas del Arenas Locatec lograron 6 de 9 puntos contra rivales como Xàtiva Verde, Xàtiva Rosa y Ontinyent. Estos resultados las dejan cuartas de su grupo de siete equipos y en una posición de posibles favoritas para el acceso a la final autonómica por la zona baja.