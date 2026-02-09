El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia

La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia dio a conocer que el pregonero de este año será el obispo auxiliar de València Fernando Enrique Ramón Casas. El pregón será el 22 de marzo a las 12.30 horas en la iglesia de l'Escola Pia.

Fernando Enrique Ramón Casas nació en València el 15 de julio de 1966, aunque creció en Xirivella, en el seno de la parroquia de San Francisco de Paula.

En 1988 ingresó en el Seminario Metropolitano y cursó los estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”, donde obtuvo el bachillerato en Teología y la licenciatura en Ciencias Religiosas.

Posteriormente, en Roma, se especializó en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico y realizó estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana, además de impartir clase en el Pontificio Colegio Español.

Fue ordenado sacerdote el 28 de mayo de 1994 por el arzobispo Agustín García-Gasco. Inició su ministerio pastoral como párroco en varias localidades alicantinas, y después, entre los años 2005 y 2009, ejerció de vicario parroquial en San Nicolás del Grau de Gandia. En 2009 fue nombrado vice-rector del Seminario Metropolitano de Moncada, del que pasó a ser rector en 2011, cargo que desempeñó durante trece años. Ha sido también capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote y consiliario del movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Su vocación pastoral ha ido siempre unida a la docencia. Entre los años 1994 y 1998, su servicio pastoral, lo compaginó con su tarea como profesor de Religión en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria en diferentes centros, siendo profesor de ESO en el colegio Mara Ángeles Suárez de Calderón del Grau de Gandia.

Desde 2007 es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” y en la Academia de Lenguas Bíblicas, y entre 2014 y 2019 formó parte del claustro del Instituto Pontificio Juan Pablo II en València. En 2022 fue designado canónigo lectoral de la Catedral de València, y en septiembre de 2024 asumió la vicaría episcopal de Llíria-Requena-Ademuz.

El Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de València el 6 de noviembre de 2024, con sede titular de Pertusa. Fue ordenado obispo el 11 de enero de 2025 en la Catedral de València. Actualmente, además de su labor en la diócesis, es miembro de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española.