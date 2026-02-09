Proinbeni salva el escollo del Oca CB Salou con otro determinante tercer cuarto (82-74)

Proinbeni se anota la decimotercera victoria en 17 jornadas de la Liga de Segunda FEB y vuelve a ser colíder del Grupo Este, ahora empatado con en CB Sant Antoni y Amics Castelló.

El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia supera en esta ocasión al Oca Global CB Salou por 82-74 en otro encuentro que resolvió en el tercer cuarto, disputado en el Pabellón Municipal de Gandia.

Y es que los gandienses no empezaron bien (17-24), aunque se recuperaron antes del descanso (26-19). El inicio de la segunda mitad fue un recital de los locales con un 24-10 que dejó visto para sentencia el choque. Los catalanes maquillaron el resultado en el último parcial (15-21).

El Oca Global CB Salou, colista de la categoría, planteó un partido muy físico al que le costó adaptarse a Proinbeni UpB Gandia, pero cuando lo hizo sacó a relucir su mejor versión.

Los de la Safor tienen que jugar la próxima jornada en la cancha del Sol Gironés Bisbal. El choque está programado el sábado, día 14.