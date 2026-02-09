El Real de Gandia rescata a tres perros que malvivían en condiciones insalubres y acaba con un calvario vecinal

La Policía Local del Real de Gandia rescató ayer a tres perros cuyo propietario, un hombre de 37 años, los tenía encerrados en su vivienda, en la calle Constitució, desde hacía al menos cuatro años entre excrementos, sin apenas sacarlos, y generando malos olores que llegaban al vecindario. Los canes ya están custodiados por una protectora y se encuentran bien.

El problema viene de lejos. El ayuntamiento por fin ha dado carpetazo a un asunto sobre el que venía realizando innumerables gestiones y denuncias, en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil y con los servicios jurídicos y sociales municipales, con un doble objetivo: garantizar una mejor vida para los canes y acabar con un conflicto vecinal que tenía visos de empeorar.

Los perros vivían en la terraza rodeados de sus propios excrementos, en condiciones insalubres. Sobre todo en verano el olor era insoportable en las viviendas colindantes, además de los ladridos cuando se estresaban. El dueño nunca accedió, ni por las buenas ni bajo presión, a abrir la puerta de su casa para que se llevaran a los animales.

El ayuntamiento tramitó varias sanciones por vía administrativa e interpuso hasta tres denuncias a la Fiscalía de Medio Ambiente. Estas últimas fueron archivadas con el argumento de que si no existía un informe de salud mental no se podía actuar, ya que la Constitución consagra que el domicilio es inviolable. También se avisó al administrador de la finca.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Cristina García, explica que desde Servicios Sociales se le he ofrecido ayuda en repetidas ocasiones, pero él siempre la ha declinado. El año pasado el hombre, que también acumula basura en su casa, accedió a que los servicios municipales entraran a la casa para hacer una limpieza de choque, incluida la terraza donde estaban los perros. Se llenó un contenedor, pero él seguía negándose a dar en adopción a los perros.

Momento del rescate de uno de los perros. / Levante-EMV

Lo curioso es que los agentes no se encontraron a los perros ni malnutridos ni con parásitos, más allá del estrés que les puede provocar estar siempre en casa. Los animales tampoco han estado cuatro años totalmente encerrados, ya que de vez en cuando, sobre todo cuando el hombre se veía inquirido por los vecinos, se los llevaba a la Llacuna, en Villalonga.

Pero el pasado fin de semana se decidió actuar con mayor contundencia. El viernes por la noche los agentes volvieron a llamar a la puerta, sin éxito. De madrugada él se marchó con los perros y desde entonces un agente de la Policía Local estuvo vigilando para pillarlo cuando regresara en la calle, el único lugar donde se le podía abordar. Eso pasó el domingo por la mañana. Al parecer el hombre, intimidado por el dispositivo policial, finalmente entregó todos los perros. Apareció con uno, se le identificó, y después acompañó a un coche de la Policía Local y de la protectora para ir a por los otros dos a Villalonga.

Noticias relacionadas

Los perros están ahora en el albergue de Tavernes de la Valldigna, donde el Real de Gandia está mancomunado, y que gestiona la protectora CAA. Son perros habitualmente usados por cazadores, un pointer macho, una hembra braco alemán y un braco macho. Ahora se le investiga por un posible delito de maltrato animal.