Repoblación forestal en Tavernes de la Valldigna en el Día del Árbol

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha organizado una nueva edición del Día del Árbol. Eso ocurrió el pasado sábado con inicio desde el Pabellón Municipal Carles Pellicer en dirección a la zona del Bolomor por el camino de la Umbría Baja.

El itinerario estuvo controlado por los agentes de la Policial Local y los efectivos del destacamento de Protección Civil. La brigada del ayuntamiento ya tenía preparados los pinos, carrascas y cipreses para llevar a cabo la repoblación forestal.

El Centre Excursionista de Tavernes de la Vallgigna (CETV) también participó en la jornada con el montaje de una carpa en el parking de la zona del Bolomor, donde han ofrecido a todos los participantes, café, leche e infusiones.

Después del "esmorzar", los participantes han realizado la repoblación en la montaña alrededor del camino que sube a la Cova del Bolomor. También han podido disfrutar de una demostración de talla lítica y creación de fuego a cargo de un miembro de la asociación Bolomor.

La actividad medioambiental ha finalizado sin ninguna incidencia.