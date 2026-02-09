Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación "se le fue de las manos"

El Gobierno de Daimús y la asociación de bienestar animal Tramussets se han tenido que emplear a fondo para rescatar, por ahora, a 70 gatos que convivían con su dueña en una vivienda situada en la playa, en el bajo de un edificio. Fue la propia mujer, de unos treinta años, la que pidió ayuda a las voluntarias tras reconocer que la situación "se le había ido de las manos".

En esta casa viven tres personas más, además de la mujer, por lo que el asunto es delicado. Desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con ellos por si necesitan ayuda de Servicios Sociales, pero en todo momento la mujer se ha negado a abrir la puerta, de hecho los intercambios de los gatos se han producido siempre en la calle. Ningún gato tiene chip ni está esterilizado.

Los hechos se remontan a hace diez días. Este plazo no es casual, sino que al parecer se trata de un piso de alquiler y la propietaria del inmueble, al enterarse de esta situación, ha dado un ultimátum a la familia para rescindir el contrato, que expira a finales de este mismo mes de febrero.

Todo apunta a que se trata de un caso de "síndrome de Noé", un trastorno mental consistente en acumular mascotas hasta el punto de ser imposible atenderlos correctamente.

En ese entorno, denuncia la asociación, los gatos acabaron peleándose y produciéndose heridas mal curadas, embarazos no deseados que aumentan la manada, malformaciones por endogamia, infecciones, desnutrición, y falta de higiene con los consiguientes parásitos, pulgas, tal y como han encontrado a muchos ejemplares en la casa.

La presidenta de Tramussets, Alicia Terrades, relata que tras recibir el aviso "acudimos ingenuamente sin saber qué nos íbamos a encontrar, y nos empezó a dar animales de diez en diez hasta el punto de que a día de hoy llevamos más de 70 gatos". No se descarta que pudiera haber más gatos en la casa, pero desde hace tres días, coincidiendo con la publicación del caso en redes sociales, no tienen noticias de la mujer.

Desde la entidad, donde la mayoría son voluntarias, confiesan estar "totalmente desbordadas, cansadas física y mental y sin querer pensar en la ruina económica que puede suponer una situación así, porque aparte de las esterilizaciones, hemos tenido que comprar de urgencia jaulones, arenenos, arena, comederos, pienso y medicamentos".

Actualmente la asociación sigue buscando un destino para los gatos y pide la colaboración ciudadana. Todos los felinos están pasando por el veterinario para certificar en las condiciones en las que están y proceder a su esterilización, pero luego están volviendo a los jaulones.

De manera provisional se ha habilitado una cochera cedida por el ayuntamiento. Diez de ellos ya han ido al nuevo albergue de Tavernes de la Valldigna, del que participa Daimús, y que gestiona la protectora CAA.

Agradecimientos

Por otra parte, desde la entidad agradecen al ayuntamiento, especialmente a su alcalde, Robert Miñana, "que con celeridad ha sabido tomar decisiones y nos han brindado su ayuda desde el primer minuto", a la Policía Local, y a los operarios municipales de mantenimiento, así como al Ayuntamiento de Bellreguard y a Gatomar.

También a las clínicas veterinarias Ánimus y Déjà Vú por modificar sus agendas y atender a los animales, y a los voluntarios que siguen trabajando para atender esta situación tan excepcional.Tramussets asegura que los gatos "tienen muy buen carácter, pero están sufriendo el estrés de estar encerrados sin entender lo que está pasando".

Los gatos en la cochera municipal. / Levante-EMV

La asociación necesita con urgencia "casas para acogidas temporales o, incluso mejor, adopciones, así como mantas o toallas viejas, pero sobre todo voluntarios que puedan disponer de una hora al día para limpiar areneros y jaulones, así como alimentarlos. Se está haciendo un turno de mañana y otro de tarde". Otra manera de colaborar sería haciéndose socio o aportando algún donativo.

El alcalde, Robert Miñana, señaló que se están haciendo las gestiones oportunas para rescatar a los animales, e insiste en que han ofrecido apoyo desde los Servicios Sociales a la familia, si bien de momento mantiene una actitud rehacia, y también se colaborará económicamente con la asociación, al margen del convenio anual que ya mantienen.

También se mantiene contactos con el Seprona de la Guardia Civil y la asociación Tramussets no descarta presentar una denuncia por un posible delito de maltrato animal.

El año pasado en la playa de Piles hubo un caso similar de "síndrome de Noé". La noticia coincide con el rescate ayer domingo por parte de la Policía Local del Real de Gandia de tres perros que malvivían encerrados entre excrementos.