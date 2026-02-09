Resignación en la estación de Gandia en los primeros compases de la huelga en Renfe
El paro ha pillado a algunos por sorpresa esta mañana pero de momento no hay aglomeraciones en la terminal gandiense
Josep Camacho
La huelga en Renfe, convocada para este lunes, martes y miércoles por los sindicatos mayoritarios del sector, ha pillado por sorpresa a algunos viajeros que se disponían a tomar un tren este lunes por la mañana en la estación de Cercanías de Gandia, pero por lo general el ambiente que reinaba a primera hora, en la que todavía no habían arrancado muchos convoyes, era de normalidad, resignación y sin aglomeraciones.
Los servicios mínimos se cumplen y en Cercanías son del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Los trenes circulan cada hora, como si fuera un domingo. Algunos trenes han salido con retraso, como el de las 7.05 h, con 16 minutos de demora, pero es algo que, al margen de la huelga, por desgracia Renfe ya tiene acostumbrados a los sufridos viajeros. La estación de Gandia forma parte de la línea C1 de Cercanías y es final de trayecto desde València.
El paro está convocado para pedir mejoras en las infraestructuras ferroviarias, especialmente tras los últimos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida, en Barcelona.
