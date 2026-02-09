Salva Fluixà e Inma Albert, últimos ganadores del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna
Unos 800 participantes disputan la XVII Volta a Peu a Benirredrà
La XVII Volta a Peu a Benirredrà se ha disputado este domingo como la última prueba puntuable del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna.
El ganador absoluto ha sido Salva Fluixà, del Club de Córrer Xeraco, con un tiempo de 28’59’’ en los 9 km de recorrido, seguido de Robert Harrison, del CC Camallaes Parsifal, con 29’00’’ y de Abdelali Razyn, del CD Restaurante el Quijote, con 29’41’’.
En categoría femenina la vencedora fue Inma Albert, CA Atzeneta, con 35’45’’, la segunda fue Katie Harrison, del CC Camallaes Parsifal, con 36’38’’ y la tercera fue Paula Sanchis, del CA Gandia Alpesa, con un tiempo de 37’23’’.
Esta ha sido la última prueba del Circuit con cerca de 800 personas clasificadas que lograron cruzar la línea de meta.
La próxima cita del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna será la Gala de Clausura y Premios de esta edición que se vivirá el próximo 20 de febrero a partir de las 20.30 horas en el Auditori de Rafelcofer.
