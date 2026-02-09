Vermut Feminista en Gandia: Un espacio para crear sinergias

La Xarxa Feminista de la Safor Valldigna celebró el sábado 7 de febrero una nueva edición del Vermut Feminista: un encuentro lúdico en el que compañeras y compañeros se reúnen para crear un espacio de cuidados y sororidad, donde conversar, conocerse y crear sinergias de cara a la organización de la jornada reivindicativa del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

De 12 h a 14 h, en la Fundació Casal Jaume I de la Safor Valldigna, se fueron acercando mujeres de diversos colectivos y personas a título individual a lo que ya se ha convertido en una cita ineludible: los vermuts de la Xarxa Feminista.

La Xarxa Feminista nace en 2013 como un espacio de diálogo y cuidado de los diferentes colectivos feministas comarcales con el fin de conectar, promover y generar alianzas entre mujeres, lesbianas y personas trans, así como entre todas las identidades disidentes configuradas desde las diversidades que atraviesan nuestros cuerpos.

Desde la perspectiva del feminismo interseccional, la Xarxa Feminista quiere servir de foro para el encuentro de las identidades no hegemónicas articuladas desde los diversos ejes de opresión, y para la consiguiente creación y refuerzo de los vínculos entre todas.

La Xarxa Feminista de la Safor Valldigna organiza la manifestación del 8M en Gandia desde el año 2015, una marcha reivindicativa que recorre la ciudad y que es un referente en la comarca de la Safor Valldigna.

Es en estos encuentros, como el Vermut Feminista o las asambleas abiertas, es donde se articula la convocatoria del 8M y las acciones, ciclos o jornadas que se llevarán a cabo a lo largo de los próximos meses con el objetivo de mejorar la situación de inferioridad de la mujer y desenmascarar las desigualdades sociales, políticas, económicas y jurídicas que padecemos.