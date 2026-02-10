El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años

El número de solicitudes para acceder al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años. También en Gandia, como analiza un reciente informe publicado por la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera, que impulsan la Universitat de València y el ayuntamiento.

Atendido el último año cerrado de 2024, y según los datos de la Concejalía de Servicios Sociales, se registraron un total de 890 solicitudes, de las cuales el 59,5% correspondieron a mujeres y el 40,5% a hombres. Del total, el 81,2% procedía de personas con 65 años o más. Se destaca, además, que 7 de cada 10 solicitudes fueron realizadas por personas de 75 años o más.

Tomando otra fuente más reciente, el Informe sobre Valoraciones de la Comunitat Valenciana correspondiente al mes de octubre de 2025, elaborado por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, bajo la gestión municipal del SAAD, el volumen total de valoraciones iniciales acumuladas desde principio de año ascendía a 3.822. De estas, 266 continúan pendientes, lo cual implica que se ha completado el 94,09% del total.

Para el conjunto de la Safor el número de valoraciones iniciales acumuladas en el mismo periodo fue de 11.346, de las cuales 628 permanecen pendientes en octubre, una cobertura del 94,47%.

La gestión de la Ley de Dependencia pasó de la Generalitat al Ayuntamiento de Gandia en el año 2017. Desde ese año, según destaca el estudio, se registró un mayor aumento en el número de solicitudes atendidas o registradas. Las 890 peticiones de 2024 fueron más del doble del máximo registrado durante la etapa en la que era responsable de su gestión la propia Generalitat.

Comparando las dos etapas la gestión municipal la Ley de Dependencia en Gandia muestra cierta estabilización, con una ligera tendencia al crecimiento. Factores externos como pueden ser el cambios administrativos, el papel de las nuevas políticas de gestión, o las nuevas situaciones excepcionales (caso de la pandemia), podrían explicar algunas fluctuaciones puntuales, especialmente en una caída que se produjo en 2020.

En esta línea, según los datos aportados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia, en 2024 se tramitaron un total de 890 solicitudes. El año se cerró con un 79% de las valoraciones realizadas y un 21% pendientes, que se acumularon para el siguiente.

En cuanto a los Centros Municipales de Servicios Sociales, los que concentraron la mayor parte de estas solicitudes en 2024 fueron los del Grau de Gandia (21,53%) y Plaza El·líptica (20,05%). Otros centros, como Corea (15,81%) y Beniopa (12,60%), también presentaron porcentajes elevados, mientras que Benipeixcar (6,76%), el Raval (7,22%) y Roís de Corella (10,54%), mostraron una demanda intermedia. Por otra parte , los centros con menor número de solicitudes fueron los del distrito del Centre Històric (2,52%), Santa Anna (1,49%) y Marxuquera (1,49%). Esta concentración de solicitudes indica que determinados barrios y áreas de Gandia tienen mayor población y, por lo tanto, más demanda.

Durante ese mismo año 2024 en la ciudad de Gandia se resolvieron 694 valoraciones de dependencia. De estas, el 32,71% correspondieron a casos de dependencia moderada (Grado I), el 35,59% a dependencia severa (Grado II) y el 22,19% a aquello que se determina como gran dependencia (Grado III). El resto, un 9,51% del total, se resolvieron como personas no dependientes y sin ningún grado reconocido.

Las personas con dependencia moderada necesitan ayuda para llevar a cabo algunas actividades básicas de la vida diaria -al menos una vez en el día-, aunque sin requerir la presencia permanente de una persona cuidadora. Las personas con dependencia severa requieren de ayuda para llevar a cabo varias actividades básicas de la vida diaria, dos o tres veces en el día, pero tampoco necesitan un cuidador o cuidadora de manera constante al menos.

Por el contrario, las valoradas como personas con gran dependencia no solo requieren apoyo para llevar a cabo las actividades diarias, sino que, a causa de la pérdida total de su autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan la asistencia continua de otra persona.

La ley estatal de la dependencia, creada en 2006 como un conjunto de servicios y prestaciones para promover la autonomía personal y para garantizar la protección y atención de las personas mediante servicios públicos y privados concertados, ha tenido una notable repercusión en el ámbito local.

Convierte en los ayuntamientos en la puerta de entrada al sistema. Los servicios sociales municipales se encargan de proporcionar información, orientación, realizar la valoración inicial y elaborar el informe social necesario para determinar el grado. Aunque la aprobación del Plan Individual de Atención (PIA) corresponde a la comunidad autónoma, los municipios participan en su propuesta y adaptación.

En la Comunitat Valenciana, como publicó este periódico el lunes, al cierre de 2025 había 28.847 personas pendientes de resolución, y por desgracia 258 fallecieron a la espera de recibir alguna ayuda.