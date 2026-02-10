El CA Safor Teika acaricia el podio y suma una mínima nacional en el Campeonato de España Sub23
Iris Soler fue la más destacada con una cuarta posición en los 200 ml
El Club d’Atletisme Safor Teika compitió el pasado fin de semana con diez atletas en el Campeonato de España Individual sub23 en pista cubierta (Short Track), disputado en la pista de Sabadell.
Se lograron dos plazas de finalista. Iris Soler fue la más destacada al acariciar el podio con una cuarta posición en los 200 metros lisos con una marca de 24.49. Se quedó a apenas dos décimas de la medalla de bronce, siendo su mejor marca personal y mínima para el Campeonato de España Absoluto.
Además, Ana Serrano fue sexta en la final de salto de longitud, con 5,63 metros y quinta en la segunda eliminatoria de los 60 metros lisos.
Manuel Canet fue undécimo en peso y Mara Herrando décima en longitud. Completaron la participación del club gandiense Paula Sierra (60 ml), Izán Huesca (60 ml), Sergi Borillo (60 mv), Camila Pagani (400 ml), Candela de Ana (800 ml) y Neus Sansaloni (1.500 ml).
Les acompañaron los entrenadores Pau Roig, Rubén Ortiz y Pascual Serrano.
