El canal de WhatsApp del Ayuntamiento de Gandia ronda ya los 3.500 seguidores

El canal oficial de WhatsApp del Ayuntamiento de Gandia, "Canal Gandia", ha registrado una excelente acogida por parte de la ciudadanía. Tan solo diez días después de su lanzamiento, el nuevo canal municipal cuenta ya con unos 3.500 seguidores, consolidándose como una herramienta eficaz para la comunicación directa con vecinos y visitantes.

Este dato confirma el interés de la población para disponer de un canal rápido, directo y fiable para recibir información de servicio relevante sobre la ciudad. Desde su puesta en marcha, el canal ha servido para difundir avisos importantes relacionados con servicios municipales, incidencias puntuales, condiciones meteorológicas adversas, medidas adoptadas por el CECOPAL o afectaciones al tráfico.

El regidor delegado de Gobierno Abierto, Miguel Ángel Picornell, ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana, señalando que "el alta cifra de subscriptores en tan solo siete días demuestra que la ciudadanía demanda información clara, útil y oficial, sin saturación ni ruido". En este sentido, Picornell recuerda que el canal está concebido exclusivamente como un medio de información de servicio, evitando convertirse en un canal de noticias generalistas.

Además, tal como ha incidido Picornell, "Canal Gandia" contribuye a combatir la desinformación y los bulos, "ofreciendo a la ciudadanía una fuente contrastada para conocer cualquier aviso relevante que afecte el día a día de la ciudad".

Por su parte, desde el Departamento de Informática se recuerda que el acceso en el canal es sencillo y gratuito, mediante el escaneo de un código QR disponible en carteles municipales y centros sociales, a través del web del Ayuntamiento, donde se puede acceder directamente desde el icono de WhatsApp.