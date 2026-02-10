El CF Gandia prolonga su racha positiva en la Liga de 1ª Regional Valenta

Un empate 3-3 cosechó el CF Gandia femenino en el campo del CF At. Jonense de la Vila Joiosa, que le permite prolongar su racha positiva después de seis triunfos seguidos.

El choque de este pasado fin de semana fue realmente complicado contra el CF At Jonense, un rival muy rudo y por encima en la tabla clasificatoria. Pero las gandienses siempre fueron por delante en el marcador para acabar con un empate a tres con goles de Amira y Meri en un muy buen primer tiempo, llegando al descanso con ventaja de 1-2.

El 2-3 llegó en la segunda parte, obra de Aitana Climent, culminando una gran jugada por banda izquierda de Paula Marchante, quien reaparecía tras varios meses inactiva por lesión. El 3-3 definitivo llegaría en los últimos instantes del partido.

Las blanquiazules se mantienen en la parte alta de la tabla clasificatoria en el grupo III de Primera Regional e invictas desde que se hizo cargo del equipo la entrenadora Gracia Pérez.

El encuentro que tiene pendiente el CF Gandia en Alicante, aplazado por el viento en la jornada anterior del 1 de febrero, se jugará definitivamente el miércoles, día 25 de este mismo mes.