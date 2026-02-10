El Corriol Oliva Tennis Taula logra un nuevo hito histórico al asegurar la permanencia en 1ª Nacional
El doblete triunfal en Aragón ante rivales directos resulta vital para los de la Safor en su debut en la categoría
El Club Corriol Oliva Tennis Taula ya hizo historia con su ascenso a 1ª Nacional y ahora se supera al asegurar la permanencia en dicha categoría. Los olivenses consuman su objetivo en un histórico desplazamiento a Aragón, donde han ganado a rivales directos en un doble enfrentamiento.
Los palistas olivenses Víctor Pellicer, Miguel Jordá y Alberto Pomares vencen a sus adversarios del Centro Natación Helios y School Zaragoza por idéntico resultado de 2-4, asegurando de este modo la permanencia en 1ª División Nacional en el año de su debut en la categoría y, además, con el mérito añadido de hacerlo en un grupo dificilísimo de la máxima exigencia conformado mayoritariamente por equipos catalanes pertenecientes a clubes históricos dentro del tenis de mesa nacional.
Y si enorme fue la alegría entre los socios del club olivense con el hito alcanzado en 1ª Nacional, mayúscula fue la sorpresa que sus compañeros de 2ª Nacional (Autonómica) brindaron el sábado en la Sala Pierre Guitart de Oliva al imponerse al CTM Alcoy Taia del mítico Alfredo Gisbert con un equipo formado íntegramente por jugadores menores de edad y surgidos todos ellos de la cantera del club, la auténtica seña de identidad del Corriol Oliva. Los Zhihao Zhang, Pau Beneyto y Hugo Abellán vencieron por 4 a 2, sumando además todos puntos en la victoria final y demostrando que el club goza de una extraordinaria salud deportiva en esta nueva etapa.
Remataron la faena simultáneamente en la sala olivense sus compañeros de 1ª Autonómica y líderes invictos de la categoría, el Corriol Oliva B. Luca Bellero, Artem Aganesov y Sergi Bertomeu, con su victoria por 4 a 2 frente al CTT La Vila Joiosa C, mantienen el liderato y una holgada distancia frente al segundo clasificado, garantizando el ascenso directo a superautonómica de finalizar así la temporada, en su caso para enmarcar.
Peor suerte corrieron sus compañeros en 1ª Autonómica del Corriol Oliva A en su desplazamiento a Altea, donde acabaron sucumbiendo por 4 a 2 Juanjo Viciano, Darshan Cortell y Zoe Peiró. A pesar de ello se mantienen de manera holgada en la parte alta de la tabla gracias a la gran temporada que están realizando.
Tampoco pudieron cerrar con victoria la jornada los jugadores del 2ª Autonómica del Corriol Oliva C. Raúl Voces, Sebas Silvera y Aura Descals lo dieron todo y a punto estuvieron de conseguirlo, perdiendo finalmente por 4 a 3 frente al Balkanica Xàtiva D en el desempate en la modalidad de dobles. A pesar de la derrota, gran imagen la suya.
