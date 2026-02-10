Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilParque desembocaduraTemperaturas ValenciaCercanías XàtivaTráfico ValenciaPadrón GandiaPaseo Cullera
instagramlinkedin

El CR Inter Alpesa B inicia con derrota la segunda vuelta de la Liga en 3ª Territorial

El equipo "interpobles" cae por 15 a 38 contra el Paterna/Ciencias/Horta en el Juan Palomares de Cullera

Una imagen del partido del CR Inter Alpesa &quot;B&quot;

Una imagen del partido del CR Inter Alpesa "B" / Vicent Alberola

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

En un grupo en el que también están el CR Teruel, Tatami/La Safor/Estudiantes y A Palos Cuenca, el Paterna/Ciencias/Horta estuvo mejor que el CR Inter Alpesa B porque fue más eficaz en ataque, y en defensa.

No obstante, se adelantó el Inter Alpesa B con un ensayo de Valentín López en el minuto 5, pero un juego más organizado hizo que el Paterna/Ciencias/Horta, realizara 4 ensayos en la primera parte, transformando 3, y llegando al descanso con el resultado de 5 a 26.

Noticias relacionadas

Al descanso, el entrenador del Inter, Tomás Pardo, corregía algunos aspectos del juego que no le gustaban y el partido cambió, Pablo Hidalgo conseguía 2 ensayos para el Alpesa B y el equipo visitante otros 2 ensayos, transformando uno, lo que se ve una gran mejora del equipo en la segunda parte, que insuficiente para poder ganar el partido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents