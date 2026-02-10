El CR Inter Alpesa B inicia con derrota la segunda vuelta de la Liga en 3ª Territorial

En un grupo en el que también están el CR Teruel, Tatami/La Safor/Estudiantes y A Palos Cuenca, el Paterna/Ciencias/Horta estuvo mejor que el CR Inter Alpesa B porque fue más eficaz en ataque, y en defensa.

No obstante, se adelantó el Inter Alpesa B con un ensayo de Valentín López en el minuto 5, pero un juego más organizado hizo que el Paterna/Ciencias/Horta, realizara 4 ensayos en la primera parte, transformando 3, y llegando al descanso con el resultado de 5 a 26.

Al descanso, el entrenador del Inter, Tomás Pardo, corregía algunos aspectos del juego que no le gustaban y el partido cambió, Pablo Hidalgo conseguía 2 ensayos para el Alpesa B y el equipo visitante otros 2 ensayos, transformando uno, lo que se ve una gran mejora del equipo en la segunda parte, que insuficiente para poder ganar el partido.