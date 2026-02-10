Els equips Ajuntament de Tavernes i Ajuntament de Beniflà inicien la 2ª fase de la Lliga CaixaBank Pro
Les saforenques Júlia i Patri s'han classificat i opten a la fase final
La segona fase de la Lliga CaixaBank Pro de raspall femení arranca esta vesprada de dimarts al Trinquet de Càrcer. Participen cinc equips, destacant els de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna amb la vallera Júlia i l'Ajuntament de Beniflà que integra la local Patri.
Tavernes s'ha classificat com a últim equip de la primera lligueta amb 4 punts mentre que Beniflà s'ha quedat en tercera posició amb 6 punts.
Els primers enfrontaments són este dimarts a Càrcer. A les 17 hores, Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer - Rolser) contra Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) A continuació, Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepós i Mirambell) vs Maria E, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol).
El trio Ajuntament de Tavernes descansa i començarà el día 15 al Trinquet de Castelló (la Ribera) davant el de Beniflà.
