Gandia y la Associació de Comerços impulsan una campaña de San Valentín con un sorteo y una guía comercial

El departamento de Comercio del Ayuntamiento de Gandia, junto a la Associació de Comerços Units de Gandia, ha presentado la campaña especial de San Valentín dirigida a fomentar el comercio local a través de un atractivo sorteo y el lanzamiento de una nueva guía comercial.

La concejala del área, Elena Moncho, explica que la campaña incluye un sorteo entre todos los establecimientos asociados, cuyo premio consiste en una cata de vinos, comida o cena para dos con música en directo y una estancia de una noche en el camping La Escalada, en la Marxuquera. La participación se realiza mediante códigos QR disponibles en los comercios, un sistema que permite reducir costes y destinar más recursos al premio.

"Las iniciativas que hoy se presentan ayudan a acercar a los vecinos las posibilidades que el pequeño comercio les ofrece", destaca Moncho, quien también incide en la idea de que "el comercio de proximidad permite mantener los barrios vivos y genera muchos puestos de trabajo".

Por su parte, el presidente de la Associació de Comerços Units de Gandia, Julio Cantó, acompañado por Iván Server, vicepresidente de la entidad, destaca el éxito de la iniciativa en su edición anterior, lo que ha llevado a repetirla este año, duplicando además el número de participantes inscritos.

Durante la comparecencia también se ha presentado la nueva revista-guía comercial, una publicación bianual que reúne a cerca de 200 comercios asociados ubicados en zonas como República Argentina, Roís de Corella, Jardinet, Corea y Raval.

La guía, con una tirada inicial de 500 ejemplares y una posible ampliación de 300 más debido a su buena acogida, busca facilitar a la ciudadanía la localización de los establecimientos y reforzar la conexión entre el comercio de barrio y sus clientes. "Se trata de acercar el comercio al barrio y de que tanto comerciantes como vecinos conozcan mejor la red comercial de su entorno", concluye Cantó.