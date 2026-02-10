Gandia: Una década de fidelidad absoluta con el ciclismo internacional femenino

Una década cumple este año la Setmana Ciclista Internacional-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana y 10 años ha sido Gandia sede de dicha competición. El vínculo con el club organizador, el Club Ciclista Escapada, y el compromiso de la capital de la Safor con el deporte así lo han propiciado.

Pues bien, este año ocurre un tanto de la mismo. Gandia vuelve a ser epicentro del ciclismo femenino internacional al acoger el inicio y el final de la primera etapa de la edición de 2026. El evento este jueves, 12 de febrero.

En rueda de prensa, el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y el presidente del Club Ciclista Escapada, Rubén Donet, han presentado los detalles de esta importante cita deportiva, que apuesta decididamente por el deporte femenino y de élite.

La salida neutralizada tendrá lugar a las 14.00 horas desde la avenida de la República Argentina, mientras que la meta está prevista entre las 17.15 y las 17.30 horas, en función del ritmo de la prueba en el mismo lugar, concretamente en el tramo entre la entrada a Gandia por la N-332 y la plaza Elíptica. El recorrido constará de 121 kilómetros y atravesará municipios como Xeraco, Tavernes, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga, Bellús, Quatretonda, Barxeta, Simat y Barx, antes de regresar a Gandia por la CV-675.

El trazado incluye tres puertos destacados: Serra Grossa (8 km), Barxeta (2 km) y Barx (6 km), este último de segunda categoría y clave para marcar diferencias en la clasificación general.

En esta edición participarán 20 equipos, 13 de ellos de la máxima categoría World Tour, entre los que se encuentran algunos de los mejores conjuntos y corredoras del mundo, ha explicado Donet. Destacan nombres como Demi Vollering, actual campeona y subcampeona del Tour 2025, así como la campeona de Europa de ruta y la campeona de España, Paula Blasi, entre otras grandes figuras del ciclismo femenino internacional.

"La gran mayoría de los equipos estarán alojados en la playa de Gandia durante toda la competición, lo que refuerza el impacto económico y turístico del evento para la ciudad", ha señalado Naveiro.

Desde la organización se ha informado también de posibles afectaciones al tráfico, especialmente en el polígono de Alcodar, tanto en la salida como en la llegada, con una afectación aproximada de entre 20 y 30 minutos.

Tanto el Ayuntamiento de Gandia como el Club Ciclista Escapada han querido agradecer la colaboración de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, la Policía Local, Protección Civil, voluntariado y todas las personas implicadas en la seguridad y organización de la prueba.