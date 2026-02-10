Gandia reconoce la labor de la Fundación Vicky Foods con su apoyo al deporte desde la élite hasta base

El alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto, acompañado por el regidor delegado de Deportes, Jesús Naveiro, ha recibido este lunes a los responsables de la Fundación Vicky Foods, encabezada por su presidente Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, junto con el equipo de atletismo profesional que la misma promueve y patrocina, Vicky Foods Athletics, y la dirección de la empresa de alimentación global.

Al acto han acudido algunos de los mejores atletas del equipo que viene de participar en la Copa de Europa de Clubes y que se ha situado ya como la referencia en carreras de atletismo en ruta, en la pista y en cross (campo através), logrando estar en lo más alto del podio de forma tanto individual como colectiva en todas las distancias, acumulando los títulos de campeón/a de España en múltiples pruebas desde los 5 o 10 kilómetros hasta el maratón.

Algunos de ellos se han dado cita en el salón de plenos del Ayuntamiento, como la actual plusmarquista española de Medio Maratón (Kaoutar Boulaid), una de las mejores atletas de cross de España de este invierno como Ángela Viciosa, así como Paula Herrero, quien tuvo el récord de España de 10 km o Fedra Luna (argentina) quien ostenta el récord de 1500 y 3000 metros en pista de Suramérica.

En hombres también ha habido una nutrida representación con atletas desde la cúspide del atletismo europeo como Abdessamad Oukhlefen, que ha sido campeón de Europa este invierno con la selección española hasta referentes del atletismo popular como Mark Tanner, que es el flamante vencedor del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna, o el campeón de 5.000 metros lisos de la Comunitat Valenciana, Joel Camarena.

En palabras de Rafael Juan, "es un orgullo acompañar a un equipo que demuestra cada día talento, disciplina y compromiso, y que proyecta el nombre de Gandia y de nuestra Fundación a nivel nacional e internacional".

Por otro lado, Jose Vicente Castell destaca que "desde la Fundación seguimos apostando por el deporte como motor de salud, esfuerzo y superación, valores que creemos merece la pena promover para contribuir a una sociedad mejor".

El director del club, Víctor Alonso, ha querido agradecer el apoyo de la Fundación. "Gracias a ese impulso y al trabajo incansable de nuestros atletas, hemos logrado convertir a Vicky Foods Athletics en el club de referencia en España en carreras a pie. Contamos con un equipo comprometido, presente en competiciones por toda la geografía nacional y siempre dispuesto a luchar por las medallas en cualquier distancia y superficie".

Una imagen de la recepción en el salón de plenos del ayuntamiento / Àlex Oltra

Finalmente, José Manuel Prieto, ha querido agradecer la visita y el esfuerzo que realizan los atletas y la Fundación Vicky Foods. El alcalde ha destacado "el compromiso social de la empresa, que no solo genera riqueza, sino que también contribuye a la sociedad a través de su fundación y la promoción de los valores del deporte", y ha subrayado la importancia de integrar el deporte como un valor transversal que mejora la salud, la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos.

Asimismo, el primer edil ha resaltado la proyección exterior que se ofrece a la ciudad y la comarca gracias a la participación de sus atletas en competiciones nacionales e internacionales, lo que refuerza la identidad local y genera orgullo en la comunidad. Finalmente, Prieto ha incidido en la disciplina, los valores y la organización de los deportistas, así como el compromiso de la empresa con el territorio, y les ha deseado una larga y fructífera trayectoria, reconociendo su palmarés y su impacto positivo en la sociedad.

La Fundación Vicky Foods demuestra el apoyo a un estilo de vida saludable mediante un deporte en auge como el running tanto a nivel nacional como internacional. Dicha apuesta fue reforzada en 2025 con la entrada en el proyecto de Oysho, la marca de ropa deportiva de mujer de Inditex, que actualmente es el mejor equipo de España y de los mejores de Europa. Prueba de ello es la victoria en los 10 km de los Campos Elíseos el pasado 1 de febrero en París, donde el equipo se llevó la victoria y un triplete en el podio.

Además, la Fundación Vicky Foods impulsa un club deportivo en el que se ofrece a empleados y familiares, material deportivo, entrenamientos personalizados en running, ciclismo, natación, triatlón, fuerza o bienestar. También ofrece inscripciones abonadas por la compañía en diversas carreras al año de diferentes distancias y modalidades, pruebas de cicloturismo e incluso triatlón o travesías a nado para los más atrevidos.