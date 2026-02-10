Gandia reconocerá a Trini Vidal, Enriqueta Martínez y Naima Ben Maarouf en el Homenaje a las Mujeres

El Ayuntamiento de Gandia ha elegido a las tres protagonistas del Homenaje a las Mujeres 2026, un acto que se celebrará el próximo 7 de marzo en el Teatro Serrano y que reconocerá la trayectoria y el compromiso de Trini Vidal, Enriqueta Martínez y Naima Ben Maarouf.

Trini Vidal es la presidenta de la asociación Buñuelos Sin Fronteras-Comedor Social de Gandia, siendo la encargada de la despensa donde se reparten más de 200 comidas diarias. Destaca por su carácter solidario, su bondad, humildad y humanidad, así como por su trabajo de concienciación y sensibilización social en favor de las personas más vulnerables.

Enriqueta Martínez, vecina de Beniopa, ha sido una mujer emprendedora que asumió la dirección de un negocio familiar a Gandia después de la defunción de su marido, convirtiéndose en un ejemplo de superación, constancia y compromiso con su comunidad.

Naima Ben Maarouf Hachkar, nacida en el Marruecos, donde ejerció como profesora de Educación Física, reside en Gandia desde hace 25 años. Ha trabajado como mediadora intercultural en el Ayuntamiento de Gandia, intérprete de árabe en varias administraciones y en el ámbito educativo. Actualmente, desarrolla su tarea en el Centro de Menores de la Safor y es una reconocida activista social en colectivos de cooperación e integración de personas recién llegadas, así como miembro de la asociación "La Voz Marroquí".

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que este reconocimiento "supone poner en valor a mujeres que son fundamentales en la construcción de nuestra ciudad y que representan a todas aquellas mujeres comprometidas y luchadoras de Gandia".

Por su parte, la regidora de Igualdad, Maribel Codina, ha explicado que las candidaturas fueron sometidas a votación por las integrantes del Consell de les Dones. "Todas las mujeres propuestas son referentes en sus ámbitos, pero tres han sido las designadas para protagonizar este acto, que se enmarca dentro de la programación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer".

Noticias relacionadas

Codina ha añadido que "a pesar de los avances conseguidos, continúa siendo necesario conmemorar este día, puesto que, desgraciadamente, todavía persisten desigualdades importantes entre mujeres y hombres".