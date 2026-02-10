Herido un trabajador municipal de Gandia mientras podaba
El empleado estaba trabajando en el jardín de la Casa de la Cultura.
Un hombre, trabajador de la brigada municipal de Parques y Jardines de Gandia, resultó herido esta mañana mientras realizaba labores de poda en el jardín de la Casa de la Cultura, en pleno centro de la ciudad.
El hombre, de unos 50 años, estaba trabajando con una motosierra cuando, por causas que se desconocen, se hizo un corte bastante profundo en el antebrazo. La primera ayuda que recibió fue la de una mujer que se encontraba en la zona, quien le practicó un torniquete. Después, acudió la Policía Local y rápidamente fue trasladado a un centro sanitario.
En el Gobierno local estuvieron pendientes desde el primer momento de este accidente laboral.
