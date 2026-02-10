El NiE Gandia suma 10 medallas y bate un récord autonómico en el Nacional Máster

La piscina olímpica de Castellón ha acogido el Campeonato de España Open de Invierno de Natación Máster del 5 al 8 de febrero. Participaron en total 1.777 nadadores y nadadoras pertenecientes a 194 clubes. El NiE Gandia compitió con Silvia Vilar, Carles Díaz, Carlos Herreros, Santi Miralles Caterina Camps , Pilar Marti, Kirsten Franke, Víctor Moreno, Xavi Morant, Rafa Fernández, Paco Escrivá, Luis Cervera, Víctor Tella, Joan Muñoz, Jordi Bataller, Carlos Mascarell, Fran Estellés, Gema Doménech y Javier Rodríguez.

La mayoría mejoraron sus marcas anteriores al campeonato autonómico, logrando importantes posiciones en el medallero nacional y confirmando el excelente momento del equipo.

Entre las actuaciones sobresalientes destacaron: Joan Muñoz (categoría +30), que se proclamó campeón de España en 400 m estilos (4:38.87) y 200 m libres (1:55.60), sumando además una medalla de plata en 200 m estilos (2:09.87), consolidándose como uno de los nadadores más destacados del campeonato.

El grupo del NiE Gandia en la piscina de Castellón / NiE Gandia

Caterina Camps (categoría +25) completó una excelente participación al conquistar tres medallas de bronce en 100 m mariposa (1:06.73), 200 m libres (2:16.20) y 200 m mariposa (2:40.00), destacando sus mejores marcas personales.

Víctor Moreno (categoría +50), quien consiguió dos medallas de plata en las pruebas de 400 m estilos (5:14.14) y 200 m mariposa (2;25.02) , además de un bronce en 400 m libre (4:36.99), demostrando gran regularidad en las pruebas de fondo.

A nivel colectivo, el relevo 4 x 50 m libres mixto (+ 120), logró una valiosa medalla de bronce nacional, y además estableció por tercera vez, en esta temporada, el récord autonómico, con un tiempo de 1:44.70, gracias al esfuerzo conjunto de Xavi Morant, Caterina Camps, Joan Muñoz y Gema Domenech.

El NiE Gandia obtuvo la 47ª posición en la clasificación por clubes con 331 puntos.