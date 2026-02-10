Una nueva empresa acabará la reforma de la pista de atletismo de Gandia

La pesadilla de la pista de atletismo de Gandia puede estar llegando a su fin. Una nueva empresa acabará la reforma de la instalación. El Ayuntamiento de Gandia autoriza la cesión del contrato de obras de la empresa adjudicataria inicial a otra mercantil y desde el mismo consistorio se garantiza que las condiciones de la actuación no van a variar.

La cesión del contrato de obra de una empresa a otra es la vía más rápida para solucionar la paralización de los trabajos y evitar que se inicie, de nuevo, el proceso administrativo. Es decir, de esta manera, se avanza el tiempo de finalización de la reforma por un periodo que podría ser hasta de seis meses.

La empresa original era Agorasport S.A, que es la que cede el contrato a la nueva, Sportant S.L. El gasto total de los trabajos que están pendientes es de 536.881,65 euros.

La fecha del reinicio de las obras estará condicionada a la fecha de llegada del material del pavimento, o sea, el tartán.

Hasta que se reanuden las obras, los atletas de los clubes usuarios están utilizando la pista para poder llevar a cabo sus entrenamientos.