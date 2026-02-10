Nueva iniciativa del Campus de Gandia de la UPV: "Traigo una científica a mi cole"

El Comité de Igualdad del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) organiza la iniciativa "Traigo una científica a mi cole", que se desarrollará durante el mes febrero en el marco de la acción estatal, con el apoyo de la Cátedra IVIO, por octavo año consecutivo, y con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Este año, la iniciativa 11F en el ámbito nacional quiere centrar su atención en los sesgos de género en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial (IA) es hoy en día una herramienta esencial que impulsa avances en casi todos los ámbitos, desde la medicina hasta la educación. Sin embargo, la IA no es neutral: aprende de los datos que recibe y, cuando estos reflejan desigualdades sociales -especialmente de género-, los algoritmos pueden reproducirlas e incluso amplificarlas. Estos sesgos pueden surgir en diferentes fases del desarrollo de la IA: en los datos de entrenamiento, en las etiquetas aplicadas por personas, en el diseño del modelo o en la falta de diversidad en los equipos que los desarrollan.

Los sesgos de género en la IA no constituyen un problema técnico aislado. Diversos estudios demuestran que afectan a ámbitos como el laboral, sanitario, judicial y financiero, influyendo en las oportunidades profesionales, la precisión diagnóstica, las decisiones judiciales o el acceso al crédito.

En este contexto, la educación digital resulta clave. Talleres realizados con menores muestran que los estereotipos de género aparecen incluso en imágenes generadas por IA, y aprender a detectarlos refuerza el pensamiento crítico. Varias expertas en el ámbito de la inteligencia artificial subrayan que aumentar la participación femenina en las áreas STEAM es fundamental para transformar la tecnología desde su origen.

La octava edición de "Traigo una científica a mi cole" del Campus de Gandia continuará presencialmente en las aulas de centros educativos de la Safor y otras comarcas, dirigidas a alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y escuelas de personas adultas.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el trabajo de mujeres científicas y técnicas y acercar estas profesiones al estudiantado mediante actividades divulgativas y de sensibilización, de la mano de mujeres que desarrollan su actividad profesional e investigadora en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las artes, la ingeniería y las matemáticas.

El reconocimiento de los méritos alcanzados por mujeres científicas y expertas sigue siendo una asignatura pendiente en las aulas, donde todavía escasean los referentes femeninos. Contar con estos modelos resulta clave para inspirar a niñas y adolescentes, favorecer la superación de los estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad y ampliar las expectativas sobre su futuro profesional.

Programa de actividades:

• Acústica submarina, con Isabel Pérez Arjona. IES Vall de la Safor de Vilallonga (9 de febrero).

• ¿Qué quieres ser de mayor?, taller de iniciación a la química con Josepa Costa Murcia y Sagrario Torres Cartas. CEIP Les Foies, Grau de Gandia (9 de febrero).

• Taller de Química y biología con Isabel Martínez Nieto y Sagrario Torres Cartas. CEIP Cervantes de Gandia (10 de febrero).

• ¿Por qué necesitamos un 11F? y No es magia, es química, charla y taller a cargo de Josepa Costa Murcia y Sagrario Torres Cartas. Colegio San José de la Montaña de Oliva (11 de febrero).

• ¿Quién lo ha inventado?, charla impartida por Ana González Suárez. CEIP Les Foies, Grau de Gandia (11 de febrero).

• Jugando con la química, taller impartido por Josepa Costa Murcia y Sagrario Torres Cartas. CEIP CAES Nuestra Señora del Amparo, Real de Gandia (12 de febrero).

• Gestión del agua y especies en peligro de extinción, charla a cargo de Maite Sebastiá Frasquet. IES Montdúver, Xeraco (13 de febrero).

• ¿Quién lo ha inventado?, charla de Ana González Suárez. Colegio Borja, de Gandia (13 de febrero).

• Descubrir la ciencia, taller impartido por Isabel Pérez Arjona. Colegio Abad Sola de Gandia (16 de febrero).

• Entre algoritmos y datos: aplicaciones actuales de la lingüística, charla de Eva Mestre Mestre. CFPA Jaime I de Gandia (18 de febrero).

• Referentes femeninos y La química es divertida, charla y taller con Josepa Costa Murcia y Sagrario Torres Cartas. CEIP Ausiàs March de Rafelcofer (20 de febrero).

• Mujeres y ciencia y Se puede hacer ciencia con lápiz de colores, charla y taller impartidos por Virginia Garófano Gómez. CEIP Les Foies, Grau de Gandia (20 de febrero).

• Descubrir la ciencia, taller impartido por Isabel Pérez Arjona. CRA Alfauir-Ròtova (23 de febrero).

Además, la Biblioteca del Campus de Gandia ha realizado una selección de libros y cómics que visibilizan el papel de la mujer en la ciencia, recordando tanto a las pioneras como a las científicas actuales. Estos lotes acompañarán a las científicas en sus talleres en los centros educativos, ofreciendo al alumnado referentes inspiradores y cercanos.