Oliva presenta a sus Madrinas de la Semana Santa para el ejercicio de 2026
El acto tendrá lugar en la iglesia de Santa María este domingo 15 de febrero
La Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de Oliva, con la colaboración del Ayuntamiento, celebra el domingo la presentación de las Madrinas del ejercicio 2026. Será en la iglesia de Santa María, al acabar la misa comunitaria dominical de las 12 horas, este domingo, 15 de febrero.
El acto tendrá como mantenedora a Vanessa Navarro Barber y estará conducido por la vicesecretaria de Cultura de Junta Central, Xelo Barreres. Durante la misa actuará la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad Ecce Homo de Oliva.
La celebración empezará a las 11 horas con la concentración de todas las Madrinas y Juntas Directivas en la plaza de Joan Baptista Escrivà. Después tendrá lugar el pasacalle hasta el Ayuntamiento, donde se recogerá a la Corporación Municipal, para ir todos juntos a la iglesia de Santa María.
Durante la celebración de la presentación se entregará el primer premio del XXX Concurso de Carteles de Semana Santa de Oliva 2026.
