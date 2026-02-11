El AC Gandia de Halterofilia pisa el podio en la Copa de España Sub16 y en el Nacional de Técnica

El Atlético Club Gandia de Halterofilia ha subido al podio en dos competiciones de ámbito nacional. Por un lado, se ha conseguido un tercer puesto por equipos en la Copa de España Sub16 y, a nivel individual, el levantador Marc Donet se ha colgado la medalla de bronce en la Jornada Nacional de Técnica Ambas competiciones se han disputado en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama.

En la Jornada Nacional de Técnica, el alevín de Daimús, Marc Donet, obtuvo la medalla de bronce tras empatar en puntuación con el tercer clasificado. Aunque en el orden interno de la clasificación figuraba como cuarto, el empate lo acredita oficialmente como tercero nacional. La competición supuso también el debut en un campeonato estatal de técnica para las levantadoras Judit Monteagudo y Joana Pellicer, que realizaron una actuación muy digna en su primera experiencia nacional.

Marc Donet, a la izquierda con sudadera gris, tercero de España en técnica / AC Gandia

En la Copa de España Sub16, el AC Gandia consiguió un relevante tercer puesto por equipos gracias al trabajo conjunto de Yuna López, África Fernández, Alexandra Figueroa, Kaili Méndez y Elena Moreno. Dentro de esta competición, destacó especialmente el rendimiento de Alexandra Figueroa, que logró la segunda mejor marca global del torneo, confirmando su excelente nivel.

Los resultados alcanzados en ambas pruebas refuerzan la evolución de la cantera gandiense y el trabajo de formación que el club desarrolla en categorías base. El AC Gandia de Halterofilia ha felicitado a deportistas, entrenadores y familias por el esfuerzo y la dedicación mostrados durante un fin de semana de gran nivel para la halterofilia nacional.