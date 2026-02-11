Adiós a la música en el Davallament

La música cofrade en Gandia pierde a un referente. La dirección de la Agrupació Musical del Davallament, la banda de música de la cofradía del Grau de Gandia, ha decidido parar por falta de componentes, tras diez años de actividad. A través de un comunicado, los responsables de la agrupación agradecen «a todas las personas que han creído en este proyecto», así como a los músicos, «sobre todo a los que han estado en los últimos tiempos y que han remado a contracorriente por un proyecto en el cual todos creímos, sabiendo que en parte era misión imposible».

Por su parte, en otro comunicado, la directiva de la cofradía reconoció que «han sido años de sacrificio y constante esfuerzo por consolidar una agrupación que representara con la máxima dignidad a la hermandad, un esfuerzo que siempre ha contado con el apoyo institucional de esta directiva, la cual se ha volcado en proporcionar los medios necesarios, musicales y humanos, para que la agrupación creciera y perdurara en el tiempo».

Desde la cofradía matizan que la agrupación se cierra «por circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de esta directiva», dando a entender que la decisión se ha tomado de manera unilateral por parte de los músicos. Acaba el comunicado de la directiva deseando «lo mejor» a los que hasta ahora han sido miembros de la Agrupació Musical del Davallament.

La directora de la agrupación, Ángela Giménez, explica a este periódico que actualmente son 25 músicos, un número que podría ser suficiente para formar una banda, pero el problema está en la falta de compensación: «Hay muchos percusionistas y pocos instrumentistas de viento, que es precisamente lo que más protagonismo tiene en la música cofrade».

En los últimos meses se habían hecho llamamientos para apuntarse, incluso animando a través de las redes sociales, pero sin éxito. Y a dos meses vista de la Semana Santa ya no hay tiempo material para formar a los músicos, básicamente para que aprendan a leer una partitura.

Por tanto, si nada lo remedia no habrá banda de música esta Semana Santa en el Grau de Gandia, al menos la del Davallament. En los años de bonanza llegaron a ser 65 músicos, pero sobre todo a raíz de 2020, con la pandemia, la afiliación ha ido decayendo. Y eso a pesar de que todos son aficionados, no profesionales, y participaban sin contraprestación económica, es decir, por amor al arte.

La mayoría de músicos son del Grau aunque también los hay de Xeraco. Y el hecho de ser «amateurs» comportaba celebrar más ensayos. Otro factor que puede estar detrás es el auge de las bandas cofrades de Oliva.

Músicos delante de la imagen en el puerto de Gandia. / Levante-EMV

Por su parte, el hermano mayor, Miguel Escura, señala que ha mantenido reuniones con la banda hasta última hora para evitar este desenlace, pero no ha sido posible: «Se han ofrecido facilidades como por ejemplo que los músicos no pagaran la cuota de cofrade».

El colectivo nació en 1997 como banda de tambores, y hace diez años se transformó en agrupación musical. Ya se había abierto un hueco importante en la música cofrade de la comarca, ofreciendo varios recitales, además de acompañar siempre a la imagen del Descendimiento.

El último concierto en el que participaron fue el pasado 25 de septiembre de 2025 en el Teatre Serrano de Gandia, con motivo del 36 Encuentro Nacional de Cofradías. En aquella ocasión compartieron escenario con la banda Mare de Déu Blanqueta, la otra agrupación grauera, nacida en 2009, la Agrupación Musical Sepulcro Raval-Gandia, y la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja.

Con todo, ambas partes no quieren cerrar la puerta de manera definitiva y confían en que esto sea un «impasse», que la banda sea capaz de rearmarse, y volver con más fuerza el año que viene. Los uniformes y los instrumentos, propiedad de la cofradía, esperan guardados en el almacén.