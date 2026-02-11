Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La base del rugby de la Comunitat Valenciana se cita en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna

La jornada competitiva de promoción fue todo un éxito con la participación de 450 jugadores y jugadoras

Uno de los equipos locales que participó en la jornada de Tavernes de la Valldigna / Vicent Alberola

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna ha sido la sede de la segunda jornada del campeonato de la Comunitat Valenciana de escuelas de rugby en las categorías M8-M10 y M12. El Camp del Vergeret ha acogido esta convocatoria el pasado fin de semana con una participación de 450 niñ@s en el horario de 9:40 hasta las 14:20 horas.

En total, compitieron 18 equipos de niños y niñas de 12 años, 12 de 10 años y 12 de 8 años procedentes de las provincias de Castellón, Alicante, Valencia e, incluso, se contó con un equipo de Cartagena .

Imagen de uno de los partidos disputados / Vicent Alberola

Directivos y voluntarios del Tavernes Rugby Club, club anfitrión del evento junto al CR Inter Alpesa, hicieron más agradable la matinal con "esmorzars" para todos, haciendo que los familiares y acompañantes de los pequeños pudieran disfrutar de una gran jornada de rugby.

En estas jornadas no hay vencedores ni vencidos, tan solo la satisfacción de promocionar el rugby, como comenta Marcel Gadea, director deportivo del Tavernes Rugby Club. La cita deportiva constituyó todo un éxito que, seguramente, propiciará que Tavernes de la Valldigna vuelva a ser elegida como sede de otra jornada.

