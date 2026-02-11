Buena cosecha de medallas autonómicas para los lanzadores del Club de Córrer el Garbí

Siete medallas ha logrado el Club de Córrer el Garbí en los campeonatos de la Comunitat Valenciana de lanzamientos del pasado fin de semana.

En el Autonómico absoluto, Gema Martí fue 2ª en martillo con un lanzamiento de 58.95 metros; con una marca de 58.76 metros; Dani Jiménez, 3º en jabalina con 53.85 metros y Aarón Córcoles quedó 4º en de martillo con 52.67 metros.

En el Autonómico de lanzamientos sub18 y sub20, Daniel González se proclama campeón en lanzamiento de martillo de 5 Kg con una marca personal de 58.69 metros.

Los atletas sub18 y sub20 del club gandiense en el Autonómico / CC el Garbí

También subieron al podio Hugo Martí, segundo clasificado en jabalina con una mejor marca personal de 48.90 metros; Borja García, 2º en lanzamiento de martillo 5 Kg /con una marca personal de 47.20 metros y Aarón Córcoles, 2º en de martillo de 6 kgs con una marca de 58.69 metros.

También participaron Carla Mascarell, 6ª en de martillo de 3 Kgs con una marca de 43.09 metros; Manu Torres, 6º en de martillo 5 Kgs con una marca personal de 37.03 metros y Aitana Valdés, 7º en lanzamiento de martillo de 3 Kgs con 41.25 metros.