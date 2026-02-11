Buena cosecha de medallas autonómicas para los lanzadores del Club de Córrer el Garbí
Los absolutos, los sub20 y los sub18 de la entidad gandiense destacan en los campeonatos
Siete medallas ha logrado el Club de Córrer el Garbí en los campeonatos de la Comunitat Valenciana de lanzamientos del pasado fin de semana.
En el Autonómico absoluto, Gema Martí fue 2ª en martillo con un lanzamiento de 58.95 metros; con una marca de 58.76 metros; Dani Jiménez, 3º en jabalina con 53.85 metros y Aarón Córcoles quedó 4º en de martillo con 52.67 metros.
En el Autonómico de lanzamientos sub18 y sub20, Daniel González se proclama campeón en lanzamiento de martillo de 5 Kg con una marca personal de 58.69 metros.
También subieron al podio Hugo Martí, segundo clasificado en jabalina con una mejor marca personal de 48.90 metros; Borja García, 2º en lanzamiento de martillo 5 Kg /con una marca personal de 47.20 metros y Aarón Córcoles, 2º en de martillo de 6 kgs con una marca de 58.69 metros.
También participaron Carla Mascarell, 6ª en de martillo de 3 Kgs con una marca de 43.09 metros; Manu Torres, 6º en de martillo 5 Kgs con una marca personal de 37.03 metros y Aitana Valdés, 7º en lanzamiento de martillo de 3 Kgs con 41.25 metros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia