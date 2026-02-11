El CA Safor Teika logra media docena de medallas en el Autonómico Absoluto Individual
Laura Castillo, Álex Sangil, Lucía Gramage, Aitana Guerola, Ariana Gómez y Carlos Fernández suben al podio
El Club d’Atletisme Safor Teika suma seis medallas, dos de oro, tres de plata y una de bronce, en el Campeonato Autonómico Absoluto Individual en pista cubierta, disputado el pasado sábado en el Palau Luis Puig de València.
Fueron oro Laura Castillo (200 ml con 24.63) y Álex Sangil en los 1.500 ml, con 3:54.00. Se colgaron la plata Lucía Gramage (200 ml, con 25.01), Aitana Guerola (60 ml con 7.77), y Ariana Gómez en altura con 1.59 m, mientras que Carlos Fernández obtenía el bronce en triple salto, con 13.74 metros.
Los atletas del club de Gandia participantes fueron: Leroy Chacón y Miguel Llinares (60 ml), Adrián Paños, Daniel Sánchez y Ricardo Carcelén (200 ml), Jordi Doménech, Salvador Escrivà y Joan Lloret (400 ml), Manel Boluda (800 ml), Álex Sangil, Pablo Reina y Marcos García (1.500 ml), Pau Borillo (60 mv), Jorge Ernesto Landínez (altura), Carlos Fernández y Miguel Navarro (triple salto), Hugo Arbona (pértiga), Rubén Mayor (peso), Aitana Guerola y Marina Ming (60 ml), Laura Castillo y Lucía Gramage (200 ml), Sara Sánchez, Elsa García y Salma Gueddar (400 ml), Soraya Camarena (800 ml), Violeta López, Àngels Ferrando, Lluna Villar, Laia Donet y Daniela García (1.500 ml), y Ariana Gómez en altura.
