El cierre nocturno del cuartel de Tavernes permitirá tener un agente más de día

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, asistió el martes a una reunión informativa celebrada en la Comandancia de la Guardia Civil en València, con la presencia del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de València y todo su equipo, "responsables de la implantación del nuevo proyecto de innovación organizativa", según informaron fuentes municipales.

Este nueva reestructuración, que ya adelantó Levante-EMV, supone, entre otras medidas, cerrar por las noches 15 acuartelamientos en municipios de la provincia de València, entre ellos el de Tavernes de la Valldigna. Hasta el pasado 1 de febrero, cuando entró en vigor la nueva instrucción ordenada por el coronel jefe de la Comandancia de València, esos centros abrían 24 horas al día, los siete días de la semana.

Pero el cierre nocturno del cuartel de Tavernes permitirá tener un agente más trabajando de día, cosa que puso en valor Lara Romero. València se convierte en una provincia pionera en la reorganización del servicio de la Guardia Civil, «una apuesta clara por la modernización y la eficiencia en la atención a la ciudadanía», destacó la alcaldesa. «Gracias a este nuevo sistema Tavernes gana un efectivo más en la calle, puesto que, cuando se requiere una patrulla en un punto concreto, el agente puede instruir las diligencias y formalizar la denuncia in situ», añadió.

Mediante el sistema interno de la Guardia Civil y una tableta digital habilitada, el agente registra y graba todos los datos necesarios, como por ejemplo en casos de robo con fuerza, y la denuncia se tramita de manera inmediata. Además, la persona denunciante recibe una copia directamente a su correo electrónico, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando el procedimiento.

Por otra parte, ya está activa la denuncia telemática, que permite a la ciudadanía realizar el trámite directamente desde el portal web de la Guardia Civil de manera muy intuitiva, utilizando el certificado digital.

La alcaldesa quiso destacar que «esta nueva organización supone un paso adelante muy importante para nuestro municipio, porque nos permite ganar presencia policial en las calles y actuar con más rapidez y eficacia cuando la ciudadanía lo necesita”. En este sentido, Romero remarcó que “la tecnología se pone al servicio de la seguridad, facilitando la denuncia sin perder tiempo ni recursos, y mejorando la atención a los vecinos».

Así mismo, la alcaldesa quiso agradecer la reunión mantenida el lunes con el teniente de la Guardia Civil de la localidad y el comandante en ninguno de la Compañía de la Guardia Civil de Gandia, en la cual se valoró «muy positivamente» esta medida «como una herramienta para optimizar los recursos disponibles y convertirlos en una mejora real del servicio público».

«La finalidad es clara: prevención y más presencia en las calles de Tavernes; la denuncia se puede realizar solo con la presencia de un agente, reforzando así la seguridad y la tranquilidad del municipio», concluyeron.