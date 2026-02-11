El Club de Tir Esportiu Tot Plat copa el podio en el Autonómico de Armas Históricas

En dos días de gran dificultad por el fortísimo viento y el frío que hacía el vuelo del plato errático y variable, el Club de Tir Esportiu Tot Plat ha hecho pleno en el podio en todas las modalidades del campeonato autonómico de Armas Históricas, algo casi predecible dado el altísimo nivel deportivo de sus componentes, D.A.N. (deportistas de alto nivel, élite mundial), varios de ellos.

En la modalidad de Manton, tiro al plato con escopeta de avancarga de encendido de chispa con pedernal, Francisco Badenes se colgó la medalla de oro con arma Original; con arma réplica se proclamó campeón Pedro Palop, subió al medio a por la plata Perfecto Rocher y finalmente el bronce se lo adjudicó Juan Luis Martín, seguido de Manuel Martín con diploma de cuarto clasificado.

En la especialidad de Lorenzoni, tiro al plato con escopeta de avancarga de encendido de percusión, con arma Original fue oro Francisco Badenes con la puntuación más alta de toda la competición. En Lorenzoni con Armas Réplica, Juan Luis Martín también logró el oro, plata de Perfecto Rocher y bronce para Pedro Palop. Hubo también diploma de cuarto para Andrea Gerosa y de sexto de Manuel Martín. Todos ellos tiradores del club de la Safor.

El equipo tiene puestas las miras en el día 5 de marzo, con motivo de la disputa de la Copa Presidente de ámbito nacional, que tendrá lugar en Cheste y que, además, es puntuable para la elaboración del ránking de la selección española que la representará en competiciones internacionales.