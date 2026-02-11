El Colegio Las Colinas recauda 3.500 euros en la VI Carrera Solidaria Fundación IN

El Colegio Las Colinas ha celebrado, aprovechando el Día Mundial contra el Cáncer, su Carrera Solidaria Fundación IN, una iniciativa ya consolidada que cumple seis años consecutivos promoviendo la solidaridad, el compromiso social y los valores entre el alumnado.

Desde su primera edición, la carrera se ha convertido en una cita imprescindible para la comunidad educativa. Ni siquiera la pandemia de la COVID-19 logró detener esta iniciativa, que ha sabido adaptarse y mantenerse viva año tras año, demostrando el firme compromiso del centro con la educación en valores y la colaboración con causas sociales.

Toda la comunidad educativa ha colaborado en el evento / Colegio Las Colinas

En esta edición, la respuesta de familias, alumnado y profesorado ha vuelto a ser ejemplar, logrando una recaudación de 3.500 euros, que ya han sido entregados íntegramente a la Fundación IN, entidad que desarrolla una labor fundamental en el ámbito social.

Desde el Colegio Las Colinas se quiere agradecer especialmente al Ajuntament de Real de Gandia por la cesión del espacio que ha permitido la celebración del evento, así como a las empresas colaboradoras Penicilina Fruits y Colevisa, por sus aportaciones en forma de naranjas y snacks para todos los participantes al finalizar la carrera, un gesto que fue muy bien recibido por los participantes.

El alumnado aprende lo que es la solidaridad / Colegio Las Colinas

Para el Colegio Las Colinas, esta carrera va mucho más allá de un evento deportivo: es una herramienta educativa que conciencia al alumnado sobre la importancia de ser solidarios, de implicarse con su entorno y de entender que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto.

Con seis ediciones a sus espaldas, la Carrera Solidaria del Colegio Las Colinas continúa creciendo y reafirmando su vocación de servicio a la sociedad, con la vista puesta ya en futuras ediciones que sigan sumando apoyos y solidaridad.