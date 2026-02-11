El CV Real de Gandia Saforwifi accede a la segunda fase de la Liga de Rendimiento

El equipo alevín femenino Saforwifi, del Club Voleibol Real de Gandia, dirigido por Alba Olivares, ha conseguido clasificarse para la segunda fase de la Liga de Rendimiento, en la que competirán los 16 mejores conjuntos de la Comunitat Valenciana.

Tras una primera fase sobresaliente, en la que el conjunto realero terminó líder en solitario con una ventaja amplia respecto al segundo clasificado, el equipo afronta ahora una exigente liguilla dividida en dos grupos, que otorgará las plazas para la Final Autonómica, paso previo al Campeonato de España.

Desde el cuerpo técnico se afronta esta nueva etapa con ambición y responsabilidad. El equipo mantiene intacto su objetivo: luchar por estar entre los mejores y pelear por una plaza en el Nacional, respaldado por un grupo de niñas donde el talento y la ilusión son marca de la casa.

Noticias relacionadas

La plantilla está formada por las jugadoras Andrea Calado, Carlota Moratal, Gemma Bañuls, Gabriela Vilaplana, Daniela Sancho y Aina Camarena.