Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilDirecto vientoParque desembocaduraCalendario FallasNino BravoVPO AlicanteTemperaturas Valencia
instagramlinkedin

Éxito del Club Deportivo de Pesca Gandia en el Campeonato Autonómico Mar-Costa Dúos

Dos integrantes de la entidad logran el subcampeonato en Peñíscola

Los dos deportistas del CD Pesca Gandia en el Autonómico

Los dos deportistas del CD Pesca Gandia en el Autonómico / CD Pesca Gandia

Salva Talens

Gandia

Los deportistas del Club Deportivo de Pesca Gandia, Jorge Calabuig Méndez y Jorge Calabuig Frasquet, han logrado un destacado segundo puesto en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Pesca Deportiva en la modalidad de Mar-Costa Dúos Captura y Suelta de categoría absoluta, celebrado este fin de semana en la ciudad de Peñíscola.

La competición contó con la participación de 54 parejas, que exhibieron un alto nivel deportivo y una gran competitividad.

Noticias relacionadas

La actuación de los representantes del Club Deportivo de Pesca Gandia reafirma el alto rendimiento de sus pescadores en pruebas autonómicas de primer nivel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents