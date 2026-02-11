Éxito del Club Deportivo de Pesca Gandia en el Campeonato Autonómico Mar-Costa Dúos

Los deportistas del Club Deportivo de Pesca Gandia, Jorge Calabuig Méndez y Jorge Calabuig Frasquet, han logrado un destacado segundo puesto en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Pesca Deportiva en la modalidad de Mar-Costa Dúos Captura y Suelta de categoría absoluta, celebrado este fin de semana en la ciudad de Peñíscola.

La competición contó con la participación de 54 parejas, que exhibieron un alto nivel deportivo y una gran competitividad.

Noticias relacionadas

La actuación de los representantes del Club Deportivo de Pesca Gandia reafirma el alto rendimiento de sus pescadores en pruebas autonómicas de primer nivel.