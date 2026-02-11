Gandia celebra por segunda vez consecutiva el Año Nuevo Chino

Gandia acogerá por segundo año consecutivo la celebración del Año Nuevo Chino, un evento que combina dinamización turística, interculturalidad y promoción del comercio local.

Se trata de una iniciativa donde colaboran Moll Motor, el Ayuntamiento de Gandia, la Universitat Politècnica de València, el Instituto Tongwen, y la Asociación de Comerciantes Chinos de la Comunitat Valenciana.

Balbina Sendra, regidora de Turismo, destaca que esta iniciativa supone "una apuesta importante no solo a nivel cultural, sino también en dinamización y turismo, haciendo que la ciudad esté viva y promoviendo la representación de todas las comunidades que forman parte de Gandia". Sendra agradece especialmente a Moll Motors, al Instituto Tongwen y a la Asociación de Comerciantes Chinos, así como a la Universitat Politècnica de València, Alessandro D’Ursoso e Ikesol por su colaboración, que permite que el evento sea un éxito.

Por su parte, Elena Moncho, regidora de Comercio, señala que "toda acción que dinamice la ciudad supone dinamizar el comercio", invitando a la ciudadanía a participar en la cabalgata y a conocer la oferta comercial de Gandia.

La programación se centra en el 21 de febrero. A partir de las 16:00 horas frente al Ayuntamiento se realizarán cinco talleres abiertos a toda la ciudadanía:

• Caligrafía china, donde se enseñará a escribir nombres y caracteres chinos.

• Ropa tradicional, con trajes chinos para adultos y niños.

• Gastronomía china, con degustación de platos típicos.

• Ceremonia del té, con distintos tipos de té (verde, rojo, negro y blanco).

• Recuerdos chinos, para elaborar decoraciones tradicionales y llevarse un recuerdo del evento.

A las 18 horas arrancará la cabalgata, finalizando en la plaza del Ayuntamiento, donde se realizará la tradicional ceremonia de la firma del ojo del león para la buena suerte, así como diferentes espectáculos de tradición china.

Virginia Pons, de Moll Motors, subraya el compromiso de la empresa con la cultura y el respeto a las tradiciones chinas, invitando a toda la comunidad a participar en el desfile y en los talleres: "Queremos abrir una ventana para que todo el mundo pueda asomarse y disfrutar de esta cultura tan rica e interesante", afirmas. Además, agradeció la colaboración de Alessandro d’Urso y la empresa Ikesol.

Yvie Wang, directora del Instituto Tongwen, destaca la importancia de la colaboración entre instituciones, empresas y asociaciones para ofrecer un programa completo y accesible: "Este año hemos preparado talleres para adultos y niños que incluyen caligrafía, ropa tradicional, cortapapel decorativo, ceremonia del té y recuerdos típicos, con el objetivo de que todos puedan acercarse a la cultura china de manera divertida y educativa".