Gandia recibe el Premio Nacional de Deportes de manos de los Reyes de España

Gandia consolida su liderazgo deportivo con un Premio Nacional de Deportes. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recogido este miércoles de manos de los Reyes de España, junto con el secretario de Estado de Deportes, José Manuel Uribes, el premio del Consejo Superior de Deportes (CSD) a la entidad local española que más ha contribuido a la promoción del deporte en el año 2023 a través de sus iniciativas para el fomento y la práctica de la actividad física. La primera autoridad municipal ha estado acompañada por el concejal de Deportes, Jesús Naviero, y la concejala de Educación, Esther Sapena.

El acto, que ha tenido lugar en el Palacio Real del Pardo en Madrid, se celebra desde 1982 y supone la máxima distinción del Gobierno de España a la hora de reconocer a deportistas, entidades y personas que destacan por el impulso, la promoción, el rendimiento y los valores (esfuerzo, juego limpio, igualdad) en el ámbito deportivo.

Cabe destacar que, desde que existen los Premios Nacionales de Deportes, solo dos ciudades han repetido premio: Valencia y Gandia. El alcalde gandiense Salvador Moragues recogió el galardón en el año 1987.

La delegación gandiense con el presidente del CSD / Ajuntament de Gandia

Después de recoger el premio, Prieto ha mostrado su orgullo por haberlo recibido y ha declarado: "el premio es de los clubes deportivos, por todo su trabajo y tenacidad a lo largo de tantos años formando una cantera de deportistas ejemplares, con escuelas que cada vez tienen más deportistas federados y con clubes que no solo no dejan de superars, sino que transmiten los valores del deporte".

Por último, el primer edil ha anunciado que desde el Ayuntamiento se está preparando un acto para que los clubes y entidades deportivas de la ciudad reciban este galardón.

Gandia es un referente en el ámbito deportivo, tanto por el Plan Resol de mejora de las instalaciones deportivas y de creación de nuevas, con inversiones por valor de más de 6,5 millones de euros, a los que se suman los 8 millones de la primera fase del pabellón Gandia Arena, como por las ayudas por valor de más de 200.000 euros para el apoyo a los clubes de base y la celebración de más de un millar de actividades deportivas durante el último año.

Uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta a la hora de otorgar el premio es que Gandia ha sido un ejemplo en la implementación de los fondos europeos, con la creación de espacios innovadores para deportes urbanos, como el skate park, que ya es un referente nacional.

Junto con Gandia, algunos de los galardonados han sido los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí, los atletas Álvaro Martín y María Pérez, así como la selección española femenina de fútbol, entre otros

Noticias relacionadas

Por otro lado, el PP de Gandia denuncia que el Gobierno local presuma de un premio deportivo mientras las instalaciones están abandonadas y las obras paralizadas. En una nota pública, el partido de la oposición quiere dejar claro que no cuestionan el reconocimiento al trabajo de clubes, deportistas, técnicos y entidades, que son quienes realmente sostienen el deporte en Gandia. Precisamente por respeto a ellos, resulta inadmisible que el Gobierno socialista utilice este galardón como propaganda política cuando la realidad diaria es de obras sin acabar, instalaciones deterioradas y servicios que no funcionan.