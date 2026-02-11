La Hermandad de la Santísima Cruz de Gandia convoca la peregrinación anual a la ermita de Santa Ana

La Hermandad de la Santísima Cruz de Gandia ha organizado la decimoquinta edición de la peregrinación a las ermitas de Santa Ana y de María Magdalena el próximo domingo 15 de febrero de 2026. Como todos los años, se realiza el domingo anterior al Miércoles de Ceniza. Los cofrades de la Hermandad y las personas interesadas en participar se reunirán a las 10:30 horas en el inicio del Vía Crucis de Santa Ana para subir todos juntos.

Durante la subida a la ermita de Santa Ana, se hará una parada en la ermita de María Magdalena, ya que es la segunda imagen de la Hermandad, y se cantarán los gozos y se rezará la tradicional oración a la santa.

Al finalizar se continuará con la subida hasta llegar a la ermita de Santa Ana donde se realizará una visita a su interior para conocer de cerca el templo, la biblioteca, el archivo de los Padres Escolapios y la antigua casa de los santeros.

Finalmente, habrá un "esmorzar de germanor", en el que sólo hay que traer el bocadillo y la Hermandad pondrá la bebida y diversos dulces. Este año, debido a que ya no hay culto en la ermita de Santa Ana, no se celebrará la Eucaristía.