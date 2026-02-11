La Hermandad de la Santísima Cruz de Gandia convoca la peregrinación anual a la ermita de Santa Ana
La de este año que se celebra el domingo 15 de febrero es la decimoquinta edición
La Hermandad de la Santísima Cruz de Gandia ha organizado la decimoquinta edición de la peregrinación a las ermitas de Santa Ana y de María Magdalena el próximo domingo 15 de febrero de 2026. Como todos los años, se realiza el domingo anterior al Miércoles de Ceniza. Los cofrades de la Hermandad y las personas interesadas en participar se reunirán a las 10:30 horas en el inicio del Vía Crucis de Santa Ana para subir todos juntos.
Durante la subida a la ermita de Santa Ana, se hará una parada en la ermita de María Magdalena, ya que es la segunda imagen de la Hermandad, y se cantarán los gozos y se rezará la tradicional oración a la santa.
Al finalizar se continuará con la subida hasta llegar a la ermita de Santa Ana donde se realizará una visita a su interior para conocer de cerca el templo, la biblioteca, el archivo de los Padres Escolapios y la antigua casa de los santeros.
Finalmente, habrá un "esmorzar de germanor", en el que sólo hay que traer el bocadillo y la Hermandad pondrá la bebida y diversos dulces. Este año, debido a que ya no hay culto en la ermita de Santa Ana, no se celebrará la Eucaristía.
