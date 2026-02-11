La María transforma el Palau de les Arts con un concierto único: "Robina" se estrena en València
La actuación de la artista de Oliva está programada el viernes 27 de febrero
La cantante olivense La María estrenará "Robina" el 27 de febrero de 2026 en el Palau de les Arts de València en un concierto único, especial e irrepetible. El espectáculo, estructurado por capítulos, será una cápsula única del disco y llega después de que la artista olivense haya sido galardonada con el mejor disco de folk y la mejor producción y arreglos de los Premis Ovidi.
La María llega al Palau de les Arts en una actuación fijada a las 19.30 horas dentro del ciclo Músiques Valencianes para estrenar en València su segundo disco, "Robina". El concierto se presenta en un formato escénico y narrativo que no se ha hecho nunca hasta ahora.
Con la dirección escénica de Abel Coll y la dirección musical de Marina Alcantud, el espectáculo desplegará toda la intensidad de un trabajo que habla de pérdida, cura y renacimiento. "Robina", inspirado en la piedra preciosa del rubí, recorre tres etapas vitales -ruptura, el vacío y el enamoramiento- en un viaje íntimo que combina raíces tradicionales con texturas electrónicas y arreglos innovadores. La María convierte el directo en una experiencia sensorial que celebra la fragilidad, la fuerza y la belleza.
Galardonada recientemente con los Premis Ovidi al mejor disco de folk y a la mejor producción y arreglos, La María consolida con "Robina" su trayectoria como una de las propuestas más transformadoras del panorama musical actual.
Después de una gira que ya la ha llevado a escenarios de la Comunitat Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares, el País Vasco y Madrid, llega ahora a València.
