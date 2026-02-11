La María transforma el Palau de les Arts con un concierto único: "Robina" se estrena en València

La cantante olivense La María estrenará "Robina" el 27 de febrero de 2026 en el Palau de les Arts de València en un concierto único, especial e irrepetible. El espectáculo, estructurado por capítulos, será una cápsula única del disco y llega después de que la artista olivense haya sido galardonada con el mejor disco de folk y la mejor producción y arreglos de los Premis Ovidi.

La María llega al Palau de les Arts en una actuación fijada a las 19.30 horas dentro del ciclo Músiques Valencianes para estrenar en València su segundo disco, "Robina". El concierto se presenta en un formato escénico y narrativo que no se ha hecho nunca hasta ahora.

Con la dirección escénica de Abel Coll y la dirección musical de Marina Alcantud, el espectáculo desplegará toda la intensidad de un trabajo que habla de pérdida, cura y renacimiento. "Robina", inspirado en la piedra preciosa del rubí, recorre tres etapas vitales -ruptura, el vacío y el enamoramiento- en un viaje íntimo que combina raíces tradicionales con texturas electrónicas y arreglos innovadores. La María convierte el directo en una experiencia sensorial que celebra la fragilidad, la fuerza y la belleza.

Galardonada recientemente con los Premis Ovidi al mejor disco de folk y a la mejor producción y arreglos, La María consolida con "Robina" su trayectoria como una de las propuestas más transformadoras del panorama musical actual.

Después de una gira que ya la ha llevado a escenarios de la Comunitat Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares, el País Vasco y Madrid, llega ahora a València.