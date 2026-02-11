Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El NiE Gandia se marca más de una veintena de mínimas autonómicas en la jornada de Liga en Oliva

Compitieron los nadadores y nadadoras de las categorías infantil y mayores

Los nadadores y las nadadoras del NiE Gandia en Oliva

Salva Talens

Gandia

El pasado fin de semana tuvo lugar en la piscina municipal cubierta de Oliva la tercera jornada de Liga de la temporada para las categorías infantil y absolutos.

Fue una jornada de lo más productiva para los nadadores y nadadoras del Club Natació i Esports Gandia, teniendo en cuenta que era la última oportunidad de conseguir mínimas para los campeonatos autonómicos. El objetivo era asegurar el pase de participación en los campeonatos y se ha cumplido con un total de 23 nuevas mínimas aparte de las que se habían conseguido en otras competiciones.

Los y las integrantes del NiE Gandia que logran la marca son en 400m libres: Héctor Lloret; 200m estilos: Júlia Soriano; 50m mariposa: Asier Gramage y Nicolas Muñiz; 1500m libres: Nathan Santos; 100m libres: Asier Gramage, Eric Tarrasó, Oscar Goñi, Albert Muñoz y Héctor Lloret; 200m mariposa: Darius Stavar; 200m espalda: Guillem Vañó e Irene Báñez; 800m libres: Héctor Lloret; 200m braza: Martí Pastor; 50m libres: Asier Gramage y Eric Tarrasó;100m espalda: Guillem Vañó; 50m braza: Guillermo Muñoz, Albert Muñoz y Martí Pastor y 100m mariposa: Asier Gramage y Eric Tarrasó.

