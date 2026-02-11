El NiE Gandia se marca más de una veintena de mínimas autonómicas en la jornada de Liga en Oliva
Compitieron los nadadores y nadadoras de las categorías infantil y mayores
El pasado fin de semana tuvo lugar en la piscina municipal cubierta de Oliva la tercera jornada de Liga de la temporada para las categorías infantil y absolutos.
Fue una jornada de lo más productiva para los nadadores y nadadoras del Club Natació i Esports Gandia, teniendo en cuenta que era la última oportunidad de conseguir mínimas para los campeonatos autonómicos. El objetivo era asegurar el pase de participación en los campeonatos y se ha cumplido con un total de 23 nuevas mínimas aparte de las que se habían conseguido en otras competiciones.
Los y las integrantes del NiE Gandia que logran la marca son en 400m libres: Héctor Lloret; 200m estilos: Júlia Soriano; 50m mariposa: Asier Gramage y Nicolas Muñiz; 1500m libres: Nathan Santos; 100m libres: Asier Gramage, Eric Tarrasó, Oscar Goñi, Albert Muñoz y Héctor Lloret; 200m mariposa: Darius Stavar; 200m espalda: Guillem Vañó e Irene Báñez; 800m libres: Héctor Lloret; 200m braza: Martí Pastor; 50m libres: Asier Gramage y Eric Tarrasó;100m espalda: Guillem Vañó; 50m braza: Guillermo Muñoz, Albert Muñoz y Martí Pastor y 100m mariposa: Asier Gramage y Eric Tarrasó.
