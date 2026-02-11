Oliva sigue adelante con la ampliación de suelo industrial para Frumesa

El Gobierno de Oliva mantiene en fase de información pública, hasta principios de marzo, el expediente que contempla reclasificar suelo en la entrada norte de la ciudad para facilitar la ampliación de la empresa de frutos secos Frumesa.

La propuesta fue aprobada en el pleno municipal del 30 de octubre de 2025. Consiste en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oliva (PGOU) de 1982 para la ampliación el polígono industrial Marricarrig, situado en la entrada norte de la autopista AP-7, entre la carretera N-332 y el Camí Vell de Xàtiva. Actualmente hay tres instalaciones; un molino de arroz, el almacén de Frutas Ciscar, que es propiedad de Frumesa, al igual que el suelo rústico colindante, y un depósito de gasóleo.

Se trata de un expediente complejo en el que han intervenido varias administraciones. La modificación supone reclasificar 18.742 m² de suelo no urbanizable protegido agrícola, de los cuales únicamente 7.087 m² representan un incremento de la superficie de solar industrial edificable. El resto del suelo cambiará a dotacional (1.000 m² de zona verde, 437 m² de equipaciones y 217 m² de vial peatonal) y el resto es suelo no urbanizable por riesgo de inundación (5.209 m²), suelo no urbanizable protegido- carreteras (3.955 m²) y vía pecuaria (837 m²).

El Gobierno de Oliva está poniendo orden en esta legislatura al suelo industrial. En septiembre de 2025 regularizó casi 12.000 metros cuadrados junto a la factoría de Cañamás Hermanos, en el camino de l'Aigua Blanca, que en su día se habían quedado fuera de ordenación del PGOU.

Muy cerca de esta parcela, en las antiguas instalaciones de Llácer y Navarro, se ubicará el Grupo Nudisco, que pretende concentrar en Oliva toda su actividad industrial y logística. Serán en total 183.547 metros cuadrados, con una inversión de 25 millones de euros. En este sentido la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad sigue tramitando el Proyecto de Interés Autonómico.

Noticias relacionadas

Todo ello permitirá crear una importante bolsa de suelo industrial en el municipio, para atraer inversiones y en definitiva generar riqueza y empleo.