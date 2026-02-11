La UE Tavernes masculino y el CF Miramar femenino, en los octavos de final de La Nostra Copa

Este miércoles hay fútbol. Dos equipos de la Safor deben disputar sus partidos de una nueva eliminatoria de La Nostra Copa si el viento no lo impide.

El primer equipo masculino de la UE Tavernes de la Lliga Comunitat juega en Massanassa ante un rival de Primera FFCV a las 20.30 horas. Se trata del partido único de la eliminatoria de octavos de final.

El CF Miramar de la Lliga Autonòmica, por su parte, disputa La Nostra Copa Valenta. Lo hace en Sant Vicent del Raspeig ante el CF Improsports a las 20.15 horas, también en la ronda de octavos de final.

Estos dos encuentros, de momento, están autorizados en el calendario de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, salvo nueva orden.

La UD Oliva masculino de Primera FFCV también debía jugar este miércoles su partido copero en el Morer ante el Novelda CF, pero este ha quedado aplazado hasta nueva fecha por la alerta del fuerte viento.