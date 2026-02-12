Beniflà da la bienvenida a los nuevos bebés con 500 euros y una cesta de productos

Beniflá acabó el 2025 dando la bienvenida a una nueva vecina y ha empezado el 2026 de la misma forma. Julieta y Emma son las dos pequeñas que han nacido en Beniflà en las últimas semanas y sus padres ya han recibido la ayuda de 500 euros por nacimiento que concede este pequeño municipio de apenas 506 habitantes.

Además, como detalle adicional, el consistorio obsequia a los recién nacidos con una completa cesta con productos de primera necesidad.

En los primeros meses de 2026, se dará la bienvenida a dos nuevos bebés y se espera tener noticias de nuevos habitantes de ahora hasta final de año.

La iniciativa de conceder un "cheque bebé" se creó en 2016. En aquel momento el importe de esta ayuda era de 300 euros por nacimiento o adopción de hijos menores de tres años, pero fue en 2020 cuando el actual alcalde, Borja Gironés, incrementó la cuantía hasta los 500 euros actuales.

Para obtener esta ayuda los progenitores o adoptantes deben residir y estar empadronados en Beniflà durante, al menos, un año antes de la solicitud, y se puede tramitar hasta tres meses después del nacimiento o adopción. Además, los beneficiarios tendrán que continuar empadronados y residiendo en el municipio durante los tres años posteriores a la recepción de la ayuda.

Una vez resueltas las ayudas por parte del ayuntamiento, se abonará el dinero en un solo pago de 500 euros a la cuenta bancaria que se indique en la solicitud.

La del cheque bebé no es la única iniciativa que va encaminada a mejorar la vida de las familias con hijos, ya que cada año se otorgan las ayudas escolares sin límite de edad al alumnado matriculado en centros de enseñanza reglados, así como una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas.

Con esta subvención directa se pretende apoyar a las familias jóvenes del municipio y contribuir a fijar la población de municipios pequeños, como el nuestro, a la vez que trabajamos cada día para continuar siendo un municipio de referencia donde se puede vivir con la tranquilidad de un pueblo estando a un paso de los servicios de las ciudades próximas como Gandia, Oliva o Villalonga.