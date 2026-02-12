Carla Bañuls Puente debuta en carretera como júnior en la Copa de las Naciones

Carla Bañuls Puente afronta su estreno en la temporada de ciclismo en carretera tras una brillante trayectoria en la campaña de ciclocross, en la que ha sido subcampeona de España y de la Copa de España e internacional con la selección nacional en varias pruebas de la Copa del Mundo, el Mundial y el Europeo.

Ahora le toca debutar en carretera como júnior de primer año y lo va a hacer con su equipo, el Team Mirat Salamanca, en la prueba internacional Clásica Jaén Paraíso Interior de la Copa de las Naciones, que se disputa este domingo, 15 de febrero.

La gandiense, que ha estado este último fin de semana de "stage" en la capital salmantina con motivo de la presentación oficial de su equipo, tendrá que enfrentarse a un recorrido de 76,5 km con salida y llegada en Úbeda y en el que acumularán más de 1100 metros de desnivel positivo. Otra de las grandes dificultades añadidas a la carrera será el estado de los tramos de tierra tras las lluvias que se esperan esta semana.

Bañuls es optimista en cuanto a su rendimiento porque ha terminado el ciclocross pletórica de moral: "creo que puedo rendir igual o más en carretera que en ciclocross. Tengo ganas de empezar", comenta.