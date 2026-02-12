El CF Miramar cae eliminado de La Nostra Copa Valenta en la tanda de penaltis

La aventura del CF Miramar femenino en La Nostra Copa ha tocado a su fin en la eliminatoria de octavos de final. El equipo amateur de la Safor cae eliminado en la tanda de penaltis en el campo del C.F. Inprosports San Vicente del Raspeig 'A' en una ronda a partido único jugado en la tarde-noche de este miércoles en la localidad alicantina.

El choque finalizó con empate 1-1, por lo que la eliminatoria se resolvió en las penas máximas. Fue una tanda de infarto, en la que el CF Miramar mereció, al menos, la misma suerte que su rival, pero ya se sabe que los penaltis son una auténtica lotería.

El CF Miramar cae en La Nostra Copa y ahora centra todos sus esfuerzos en la Liga Autonòmica Valenta, en la que su objetivo es asegurar la permanencia.

También este miércoles se tenían que haber disputado otros dos encuentros de La Nostra Copa, pero en este caso masculina. Se trata de los choques UD Oliva vs Novelda CF y Massanassa CF vs UE Tavernes. Ambos han sido aplazados hasta nueva fecha debido a la alerta por el fuerte viento.