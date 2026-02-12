Gandia acuerda una «hoja de ruta» mientras no llegue el centro de FP

Los agentes sociales de Gandia, y especialmente los empresarios, piden celeridad a la Generalitat en la construcción del futuro Centro Integrado de Formación Profesional Dual, que en la mejor de las previsiones no estará hasta 2032. Pero mientras tanto han acordado, junto con el ayuntamiento, diseñar acciones formativas que respondan realmente a las necesidades de las empresas de la comarca.

La idea es que, al margen de la labor que ya realizan los institutos de FP, se pongan en marcha determinados cursillos que permitan formar a personas en aquellos oficios que piden con urgencia las empresas, como fontaneros, electricistas, electromecánicos, camareros o incluso sanitarios.

Las empresas están dispuestas a que estos alumnos hagan prácticas en sus instalaciones, e incluso a ofrecer sus aulas de formación. Serían cursos de corta duración, promovidos por el ayuntamiento, aunque después se busque financiación de Labora u otros estamentos. Esto es, impulsar algo así como el servicio del Urbalab, que está más orientado a profesionales de las nuevas tecnologías, pero para estos empleos intermedios.

La cuestión se debatió el lunes pasado, aprovechando una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social, un órgano destinado a fomentar la economía local mediante el diálogo y la participación de todos los agentes implicados.

En este encuentro estuvieron los concejales Salvador Gregori, Elena Moncho, Esther Sapena la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso ,y representantes de FAES y los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV.

Pero fue una mesa ampliada, diferente a las reuniones habituales, ya que además acudieron empresarios de sectores como el comercio, la logística, la automoción, la industria agroalimentaria, la sanidad, la hostelería y el turismo, entre otros.

La patronal FAES podría detectar las profesiones con más demanda, y diseñar junto con el ayuntamiento esta «hoja de ruta». Eso sí, estos planes formativos no saldrían gratis a las partes.

El vicepresidente de FAES, Ramon Soler, ante las últimas noticias sobre el futuro Centro de FP Integrado, cuyo primer paso no se dará hasta enero de 2027, con la redacción del proyecto, se mostró contrariado. «No podemos esperar cinco o seis años más, desde hace tiempo que las empresas no encuentran a trabajadores cualificados, nos jugamos el crecimiento de la economía local», advierte, y valora esta iniciativa municipal como una solución temporal.

Soler añadió que existe «una necesidad imperiosa de mano de obra cualificada y, ante un problema común necesitamos una solución conjunta e ir de la mano con las instituciones”. Añadió que desde FAES «somos conscientes que los tiempos de la empresa privada no son los mismos que los de la administración, pero creemos en la posibilidad de llegar a acuerdos que nos permiten continuar creciendo y generado empleo”.

Recalcó que las empresas, tanto grandes como pymes, están dispuestas «a poner locales y material, a través de sus departamentos de recursos humanos» y recordó que es una petición que desde FAES «ya hicimos hace un año».

El alcalde, José Manuel Prieto, señaló que, a pesar de que la licitación de la redacción del proyecto constructivo del centro empezará el próximo año «se dará inicio inmediato a la colaboración con las empresas de Gandia y la comarca en la formación de personal capacitado, adaptando los currículos a las demandas actuales y futuras de las empresas locales».

El primer edil explicó que este compromiso «busca continuar formando las personas a lo largo de toda su vida en oficios, formaciones regladas y específicas, incluyendo la Formación Profesional, a la vez que se fomenta la empleabilidad de los ciudadanos, asegurando que puedan desarrollarse profesionalmente a las empresas locales».

El alcalde concluyó afirmando que «las administraciones locales tienen que asumir la responsabilidad junto con los sectores productivos para liderar esta iniciativa, fortaleciendo la formación, la ocupación y las oportunidades a Gandia y su comarca».

El centro de FP tiene un presupuesto de 22 millones de euros. La Conselleria no prevé adjudicar la redacción del proyecto hasta enero de 2027 y a partir de ahí se daría 45 meses más para acabarlo.